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11 вересня 2020, пʼятниця, 22:17 5
Вибори 2020-09-11T23:45:02+03:00
Українські Новини
98,3 тис. виборців змінили адресу голосування на місцевих виборах 25 жовтня, - ЦВК

98,3 тис. виборців змінили адресу голосування на місцевих виборах 25 жовтня, - ЦВК

Александр Савич
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У ЦВК розповіли, скільки українців змінили адресу голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Фото: Цензор.нет
У ЦВК розповіли, скільки українців змінили адресу голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Фото: Цензор.нет

Понад 98 тисяч виборців змінили адресу голосування на місцевих виборах 25 жовтня в той час, як став відомий розмір грошової застави для кандидатів на місцеві вибори.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у четвер, 10 вересня, завершився термін подачі заяв виборців до відділів ведення Державного реєстру виборців щодо зміни виборчого адреси на місцевих виборах 25 жовтня.

"Таким чином, починаючи з 1 липня 2020 року, коли офіційно з'явилася така можливість, змінили чи визначили свою виборчу адресу 98 286 виборців (станом на 18 годину 11 вересня), в тому числі в режимі онлайн 41 118 виборців", - сказано в повідомленні ЦВК.

На розгляді залишається ще близько 2 000 заяв виборців.

Найбільша кількість виборців скористалися цим правом в Київській області, Києві, Одеській і Львівській областях.

Як повідомляли Українські новини, 9 вересня поліція відкрила 9 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу.

Також поліція виявила спробу масової зміни виборчих адрес із метою фальсифікації місцевих виборів у Запоріжжі.

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