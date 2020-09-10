Поліція за добу відкрила 9 справ за фактом порушення виборчого процесу

Поліція за минулу добу відкрила 9 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"За добу поліцейські відкрили дев'ять кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу ... Всього за минулу добу в поліцію надійшло 55 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві (8), в Донецькій (7) і Кіровоградській областях (5)", - йдеться в ньому.

Всього ж з 5 вересня територіальні органи національної поліції зареєстрували 119 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

21 повідомлення зареєстровано в Донецькій області, 16 - в Києві, 11 - у Дніпропетровській, 10 - у Херсонській, 9 - в Сумській, по 8 - у Луганській і Кіровоградській, 7 - у Волинській, 5 - в Полтавській, по 4 - в Івано-Франківській та Одеській, по 3 - у Закарпатській, Львівській та Чернігівській, по 2 - у Київській і Чернівецькій, по 1 - у Вінницькій, Запорізькій і Миколаївській областях.

В основному надходили повідомлення, пов'язані з порушенням порядку ведення агітації (21), підкупом виборців (12), псуванням агітаційних матеріалів (10), порушеннями порядку розміщення агітматеріалів (8), ведення реєстрації виборців (5), фінансування партій (4).

У той же час протягом доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 9 кримінальних злочинів - в Києві, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

Зокрема поліцейські в Запоріжжі почали кримінальне провадження за фактом масової зміни виборчих адрес місцевими жителями.

Згідно з повідомленням, всього з початку виборчого процесу поліцейські відкрили 13 кримінальних проваджень, з них 9 пов'язані з порушенням виборчого законодавства.

Відкрито 4 кримінальні провадження у ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Держреєстру виборців), 3 - за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу.

Також розслідується кримінальне провадження за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) і за ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу.

Також поліцейські склали 3 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція виявила спробу масової зміни виборчих адрес із метою фальсифікації місцевих виборів у Запоріжжі.

Крім того, 10 вересня останній день, коли можна змінити місце голосування на місцевих виборах, які призначили на 25 жовтня.

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