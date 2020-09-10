Поліція виявила спробу масового зміни виборчих адрес для фальсифікації виборів в Запоріжжі

сьогодні, 10 вересня, останній день, коли можна змінити місце голосування на місцевих виборах, водночас поліція виявила спробу масової зміни виборчих адрес із метою фальсифікації місцевих виборів у Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області, передають Українські Новини.

"9 вересня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про факт масового підвезення громадян до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси, що може бути підставою для подальших фальсифікацій під час проведення виборів", - сказано в ньому.

На місці події співробітники поліції встановили, що з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 жителів міста, 76 із яких прибули до вказаного відділення 9 вересня.

Правоохоронці провели опитування громадян, які перебували в приміщенні.

Вони пояснили, що хочуть змінити виборчі адреси з основного місця проживання в Запоріжжі на інші населені пункти, розташовані на території Запорізького району.

Однак, як зазначається, всі опитані називали непереконливі та плутані причини своїх дій.

Працівники поліції відпрацювали всю отриману інформацію і встановили особу координатора виборців, які прибули до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою проведення реєстрації зміни виборчої адреси.

Згідно зі свідченнями опитаних громадян, ним виявився 29-річний житель Запоріжжя, який пропонував грошову винагороду за зміну виборчої адреси.

За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам фальсифікації не повідомлялося.

Цю інформацію їм повинні були довести безпосередньо перед голосуванням.

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про повідомлення про підозру як організатору незаконних дій у скоєнні кримінального злочину, так і громадянам, які надали неправдиві відомості до органу ведення Державного реєстру виборців.

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