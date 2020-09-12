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  • Овнам потрібно розвивати впевненість, а Водоліїв чекає успіх на особистому фронті, - гороскоп на сьогодні від Глоби
12 вересня 2020, субота, 08:30 6
Lifestyle 2020-09-12T08:30:01+03:00
Українські Новини
Овнам потрібно розвивати впевненість, а Водоліїв чекає успіх на особистому фронті, - гороскоп на сьогодні від

Овнам потрібно розвивати впевненість, а Водоліїв чекає успіх на особистому фронті, - гороскоп на сьогодні від Глоби

Елена Новикова
Гороскоп, поради астрологів, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Павло Глоба
Гороскоп на 12 вересня від Павла Глоби. Фото: Валерія Назаренко
Гороскоп на 12 вересня від Павла Глоби. Фото: Валерія Назаренко

Астролог запевняє, що сьогодні, 12 вересня, потрібно зосередитися на самоосвіті і заняттях, спрямованих на розширення кругозору у той час, як в п'ятницю у багатьох знаків зодіаку був завантажений день. Детальніше про те, що чекає всіх знаків в суботу розповів Павло Глоба.

Овен

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах, Овнам потрібно докласти зусиль аби розвинути впевненість в собі. Якщо не маєте на це натхнення і відчуваєте занепад сил - візьміться за мотивуючу книгу. Поки не позбудетеся сумнівів - не зможете впевнено рухатися до своєї мети.

Телець

Тельці в суботу отримають прекрасну можливість зробити впевнений крок до розуміння себе самого і поліпшення свого життя. Пам'ятайте, що без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використовуйте вільний час на те, що допоможе знайти внутрішню рівновагу.

Близнюки

День Близнюкам рекомендується почати з ритуалів, які заряджають енергією: душа, медитації. Спілкування в цей день буде протікати в конструктивному руслі, хоча емоції і будуть вирувати.

Рак

Ймовірно, що в суботу Ракам буде легше, ніж зазвичай знайти спільну мову з близькими. Використовуйте цей шанс, адже він випадає не так вже й часто.

Лев

У суботу Левам астролог рекомендує взятися за роботу і виконувати її з захопленням і завзяттям. Зроблена робота подарує відмінний настрій і буде сприяти самоствердженню.

Діва

Дівам в цей день зірки радять відправитися на пішу або велопрогулянку, в невелику подорож або взятися за цікаві справи по дому.

Терези

Будь-яке переміщення, яке виходить за межі звичної діяльності Терезів, піде на користь. У буденні справи клопотів виникати не повинно, а тому є високі шанси провести день в гарному настрої.

Скорпіон

День не надто сприятливий для Скорпіонів, які займаються нерухомістю - можливі несподівані повороти в справах і виявлення підводних каменів. Тому з важливими рішеннями поспішати не варто, а при можливості бажано перенести їх до понеділка.

Стрілець

На суботу Стрільцям не варто планувати важливих зустрічей і серйозної роботи, але якщо все ж так сталося, що у них немає іншого виходу - не варто впадати у відчай. Найімовірніше, що в кінці кінців все вирішиться з вигодою для представників знака і без особливих витрат енергії.

Козеріг

Сприятливими для Козерогів в цей день будуть заняття, спрямовані на власний розвиток - самоосвіта, легкий спорт, медитація.

Водолій

12 вересня Водоліям гарантований успіх з особами протилежної статі. Представникам цього знака властива сильна харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам.

Риби

День сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості і творчого підходу. І головне, не звертайте уваги на дрібні невдачі або суперечки - з часом побачите, якими неістотними вони були.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба дав астрологіний прогноз на місяць – вересень пройде насичено у багатьох знаків зодіаку і вони будуть сповнені енергією.

Також астрологи дали прогноз для всіх знаків зодіаку на осінь – зірки принесуть Тельцям, Близнюкам, Ракам, Скорпіонам і Рибам успіх майже у всіх сферах життя.

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