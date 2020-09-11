7,9 тис. учнів переведені на дистанційне навчання в Київській області

Майже 8 тисяч учнів в Київській області перевели на дистанційне навчання. Фото: Pexels

Майже 8 тисяч учнів в Київській області перевели на дистанційне навчання. Фото: Pexels

В Київські області 7 871 учень переведений на дистанційне навчання, в той час як в Україні оновили карантинні зони

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Станом на 10 вересня в 59 навчальних закладах Київської області виявлені випадки захворювання педагогів і учнів на коронавірус", - йдеться в ньому.

Зазначено, що загальна кількість учнів, які переведені на дистанційне навчання складає 7 871.

"...З них 5 613 вчаться в 14 школах, які повністю переведені на дистанційне навчання. Ще 79 окремих класів (це 2 258 учнів) в 44 навчальних закладах переведені на самоізоляцію, тоді як школи в яких вони розташовані, продовжують працювати", - сказав голова Київської обладміністрації Василь Володін.

Крім того, в Київській області в умовах адаптивного карантину працюють 686 закладів дошкільної освіти, які відвідує 33 920 дітей.

Функціонування установ забезпечують 12 088 працівників.

У зв'язку з захворюванням СОVID-19 закриті на карантин 11 таких установ.

"На жаль, школи і садочки змушені йти на такі непопулярні заходи. Дітей переводять на онлайн-навчання. Але всі ми розуміємо, що зараз іншого виходу з ситуації немає. Ми всі в однаковому становищі. Головне - уберегти здоров'я і життя людей. Прошу всіх жителів Київської області відповідально і з розумінням поставитися до таких заходів", - підкреслив глава обладміністрації.

Як повідомляли Українські новини, Київ потрапив у "помаренчову зону" епідбезпеки, тому з 14 вересня в місті почнуть діяти нові заборони.

Тим часом в Івано-Франківську, який перебуває в "червоній зоні", влада прийняли рішення відновити роботу дошкільних установ.

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