7,9 тис. учнів переведені на дистанційне навчання в Київській області

В Київські області 7 871 учень переведений на дистанційне навчання, в той час як в Україні оновили карантинні зони. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. "Станом на 10 вересня в 59 навчальних закладах Київської області виявлені випадки захворювання педагогів і учнів на коронавірус", - йдеться в ньому. Зазначено, що загальна кількість учнів, які переведені на дистанційне навчання складає 7 871. "...З них 5 613 вчаться в 14 школах, які повністю переведені на дистанційне навчання. Ще 79 окремих класів (це 2 258 учнів) в 44 навчальних закладах переведені на самоізоляцію, тоді як школи в яких вони розташовані, продовжують працювати", - сказав голова Київської обладміністрації Василь Володін. Крім того, в Київській області в умовах адаптивного карантину працюють 686 закладів дошкільної освіти, які відвідує 33 920 дітей. Функціонування установ забезпечують 12 088 працівників. У зв'язку з захворюванням СОVID-19 закриті на карантин 11 таких установ. "На жаль, школи і садочки змушені йти на такі непопулярні заходи. Дітей переводять на онлайн-навчання. Але всі ми розуміємо, що зараз іншого виходу з ситуації немає. Ми всі в однаковому становищі. Головне - уберегти здоров'я і життя людей. Прошу всіх жителів Київської області відповідально і з розумінням поставитися до таких заходів", - підкреслив глава обладміністрації. Як повідомляли Українські новини, Київ потрапив у "помаренчову зону" епідбезпеки, тому з 14 вересня в місті почнуть діяти нові заборони. Тим часом в Івано-Франківську, який перебуває в "червоній зоні", влада прийняли рішення відновити роботу дошкільних установ.