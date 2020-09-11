Дослідник диких племен Амазонії убитий стрілою аборигена в джунглях Бразилії

10 вересня дослідника диких племен Амазонії вбив стрілою абориген, в той час як в Україні вчені виявили поховання воїнів УНР . Про це повідомляє BBC Україна.

56-річний Ріел Франціскато все життя присвятив дослідженню неконтактних племен Амазонії, а також їх захисту. Він був співробітником Національного фонду індійців Бразилії.

Вчора, 10 вересня, він разом з поліцейськими спробував наблизитися до представників раніше невідомого йому племені, які ніколи не контактували з людьми поза племені, в бразильському штаті Рондонія біля кордону з Болівією.

Коли члени племені побачили чужих людей, вони почали стріляти в них з луків. Стріла потрапила вченому в область серця.

"Він закричав, витягнув стрілу з грудей, пробіг близько 50 метрів і впав бездиханним", - розповідає один з поліцейських, який став свідком вбивства.

Франціскато помер незадовго після того, як його доставили в лікарню.

У цю поїздку дослідник поїхав один, саме тому він попросив поліцейських супроводжувати його, так як розумів ризики і можливу небезпеку для свого життя.

Колеги Франціскато кажуть, що раніше це плем'я вело себе досить дружелюбно, а в середу їх могла налякати присутність поліцейських.

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