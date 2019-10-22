Вчені випадково знайшли давно загублене "золоте місто" Ельдорадо

Вчені знайшли в ізольованій від зовнішнього світу частині гір Колумбії невідоме стародавнє місто. Передбачається, що мова йде про знамените Ельдорадо, повідомляють Newsweek.

Стародавнє поселення, яке, ймовірно, було засновано близько 800 р. н. е. (зараз йому близько 1200 років) і залишено під час іспанського завоювання, лежить на крутому гребені на висоті близько 1500 кілометрів, сховане густим лісом.

Досліднику з National Geographic Альберту Ліну та археологу Сантьяго Джиральдо, який протягом 20 років проводив дослідження в регіоні, вдалося виявити стародавнє місто, використовуючи революційну технологію обробки зображень, відому як LiDAR (виявлення світла і визначення дальності), яка дозволяє "бачити крізь" хащі,

"Це дійсно одна з тих речей, коли ви не очікуєте знайти загублене місто, але іноді, якщо все вибудовується правильно, це може статися", - сказала Линью.

В горах Колумбії народилася легенда про таємничий золоте місто. Багато експедиції намагалися відшукати Ельдорадо, але ніхто не досяг успіху. Ельдорадо побудувала цивілізація Тайрона. Іспанці вважали, що цей народ одержимий культом золота. У XIV столітті, коли завойовники підійшли до міста, були вражені виглядом прикрас, які носили аборигени.

Як повідомляли Українські Новини, дослідники виявили руїни стародавнього спиртзаводу в Шотландії. Тим временев у Єгипті археологи розшукали 20 стародавніх дерев'яних трун.

Нагадаємо, під Львовом знайшли Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років.