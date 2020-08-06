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  • Учені виявили новий вид гриба і назвали його на честь карантину через коронавірус
06 серпня 2020, четвер, 12:13 7
Життя 2020-08-06T13:30:02+03:00
Українські Новини
Учені виявили новий вид гриба і назвали його на честь карантину через коронавірус

Учені виявили новий вид гриба і назвали його на честь карантину через коронавірус

Елизавета Кесельман
Карантин, Гриб, вчені, дослідження вчених
Гриби. Фото: pixabay
Гриби. Фото: pixabay

Група ентомологів при проведенні всебічного дослідження членистоногих у пошуках ознак нових видів грибів у Бельгії і Нідерландах виявила новий вид гриба. Новий вид рослини вчені назвали на честь карантину, введеного через пандемію коронавірусу.  Про це повідомляє IFL Science.

Гриб назвали Laboulbenia quarantenae —  один з двох нових виявлених видів, який росте зовні на тілі Bembidion biguttatum, який є різновидом наземного жука. Вважається, що цей гриб дуже рідкісний порівняно зі своїм більш поширеним родичем Laboulbenia vulgaris.

Laboulbeniales ростуть незвичайним способом порівняно з більшістю грибів, в яких ростуть розгалужені ниткоподібні гіфи або міцелій. Замість цього вони проростають в єдинц тривимірну слань, що складається з тисяч клітин, які прилипають до організму господаря.

Іншим новим видом, виявленим командою, був Hesperomyces halyziae, новий гриб, який відрізняється від L quarantenae тим, що виробляє гаусторіум — відросток гифа, який пронизує їх нещасних господарів-членистоногих.

Автори дослідження заявляють, що ці членистоногі і відповідні їм грибкові захворювання є прикладом "еволюційної гонки озброєнь", яка існує між паразитами і їх господарями, оскільки кожен з них повинен розробити нову зброю і засоби захисту, щоб залишатися на крок попереду. Така конкурентна спеціалізація діє як еволюційний тиск, в кінцевому підсумку може призвести до появи абсолютно нового виду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Індії новонароджену дівчинку назвали на честь коронавірусу. 

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