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11 вересня 2020, пʼятниця, 18:45 7
Суспільство 2020-09-11T19:02:08+03:00
Українські Новини
Зростання захворюваності на COVID-19 припаде на вересень-жовтень, - епідеміолог

Зростання захворюваності на COVID-19 припаде на вересень-жовтень, - епідеміолог

Кира Молчанова
Коронавірус, Covid-19, Епідеміологи, Пік коронавірусу
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

В той час, як в Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі, лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк очікує зростання захворюваності на коронавірус і заповненість ліжок в лікарнях у вересні-жовтні 2020 року.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Ми з колегами-фахівцями очікуємо все-таки зростання захворюваності... У будь-якому випадку, восени очікуємо таку серйозну і складну ситуацію, коли необхідно надання медичної допомоги, легкі форми, звичайно, будуть переноситися вдома, а от щодо заповнювання стаціонарів - це буде проблема", - сказала вона.

Зі слів Сояк, на сьогодні взагалі відсутній привід для зменшення росту захворюваності, особливо через слабкі обмежувальні заходи, які на сьогодні є в містах, а також через слабке дотримання карантинних заходів людьми.

"Ну, поки що ми бачимо зростання першої хвилі і, дійсно, коли у нас така кількість хворих - то відповідно буде прогресія збільшуватися, ми не можемо зараз очікувати якогось різкого спаду. Чим більше захворюваності ми виявляємо, тим більше контактів, тим більше ми будемо бачити зростання захворюваності", - додала вона.

Зі слів Сояк, заповненість ліжок обумовлена ​​додаванням звичайних сезонних захворювань, тому ускладниться ситуація для діагностики та госпіталізації пацієнтів.

Як повідомляли Українськi Новини, вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський рекомендував уникати контактів дітей з людьми похилого віку під час першого місяця навчання в школі.

Тим часом українці  перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновили зони карантину. Київ потрапив до помаранчевої зони. 

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