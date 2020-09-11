Зростання захворюваності на COVID-19 припаде на вересень-жовтень, - епідеміолог

В той час, як в Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі, лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк очікує зростання захворюваності на коронавірус і заповненість ліжок в лікарнях у вересні-жовтні 2020 року. Про це вона повідомила Українським Новинам. "Ми з колегами-фахівцями очікуємо все-таки зростання захворюваності... У будь-якому випадку, восени очікуємо таку серйозну і складну ситуацію, коли необхідно надання медичної допомоги, легкі форми, звичайно, будуть переноситися вдома, а от щодо заповнювання стаціонарів - це буде проблема", - сказала вона. Зі слів Сояк, на сьогодні взагалі відсутній привід для зменшення росту захворюваності, особливо через слабкі обмежувальні заходи, які на сьогодні є в містах, а також через слабке дотримання карантинних заходів людьми. "Ну, поки що ми бачимо зростання першої хвилі і, дійсно, коли у нас така кількість хворих - то відповідно буде прогресія збільшуватися, ми не можемо зараз очікувати якогось різкого спаду. Чим більше захворюваності ми виявляємо, тим більше контактів, тим більше ми будемо бачити зростання захворюваності", - додала вона. Зі слів Сояк, заповненість ліжок обумовлена додаванням звичайних сезонних захворювань, тому ускладниться ситуація для діагностики та госпіталізації пацієнтів. Як повідомляли Українськi Новини, вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський рекомендував уникати контактів дітей з людьми похилого віку під час першого місяця навчання в школі. Тим часом українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновили зони карантину. Київ потрапив до помаранчевої зони.