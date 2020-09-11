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11 вересня 2020, пʼятниця, 17:37 7
Суспільство 2020-09-11T18:45:02+03:00
Українські Новини
Відповідальність про якість харчування школярів в період пандемії лягає на директорів шкіл, - Міносвіти

Відповідальність про якість харчування школярів в період пандемії лягає на директорів шкіл, - Міносвіти

Константин Долгий
Школа, Міносвіти, харчування в школі
Харчування в школі. Фото: Gorod.lv
Харчування в школі. Фото: Gorod.lv

Стало відомо, хто буде нести відповідальність за забезпечення школярів харчуванням в період пандемії, у той час як Міністерство освіти і науки (МОН) опублікувало правила роботи шкільних їдалень в новому навчальному році.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОН, передають Україснькі Новини.

У міністерстві закликали регіональну владу забезпечувати здорове і безпечне харчування учнів в період пандемії коронавірусної інфекції. Відповідний лист було відправлено в усі ОДА та КМДА.

Крім того, в МОН зазначили, що на період дії карантину питання про забезпечення школярів харчуванням будуть прийматися керівниками або засновниками навчального закладу. В рамках Закону "Про повну загальну середню загальну середню освіту" саме вони несуть відповідальність за харчування учнів навчального закладу.

Процес харчування школярів в нинішніх умовах має враховувати такі фактори, як особливості організації навчального процесу, кількість учнів, спосіб організації харчування в тому чи іншому навчальному закладі і так далі.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки пригрозило керівництву навчальних закладів кримінальною відповідальністю за порушення карантину .

Водночас в Івано-Франківську прийняли рішення з 14 вересня відновити роботу дитячих садків незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній" зоні.

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