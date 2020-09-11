У серпні глава МВС Аваков отримав більш як 80 тис. гривень зарплати

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за серпень отримав 81 тис. гривень заробітної плати, його заступники - від 64 тис. до 141 тис. гривень, державний секретар міністерства - 60 тис. гривень в той час, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Загальна сума коштів, нарахована Авакову в серпні, становила 124 424 гривні.

З них 30 267 гривень становив посадовий оклад, 6 053 гривні - надбавка за роботу з документами, що містять держтаємницю, 6 053 гривні - надбавка як експерту з питань таємниць, 82 051 гривню - відпускні та відрядження.

Після утримання коштів із зарплати, згідно з обмеженням за розміром зарплат чиновників (законом про держбюджет на 2020 рік), а також утримання податків і зборів міністру було виплачено 80 760 гривень.

Зарплата, нарахована першому заступнику міністра Сергію Яровому, становила 175 111 гривень (виплачено - 140 964 гривні), заступникам Тетяні Ковальчук - 95 789 гривень (виплачено - 77 110 гривень), Катерині Павличенко - 66 225 гривень (виплачено - 65 232 гривні), Сергію Гончарову - 132 417 гривень (виплачено - 106 596 гривень), Антону Геращенку - 79 876 гривень (виплачено - 64 300 гривень), Олександру Гогілашвілі - 89 621 гривню (виплачено - 71 145 гривень), держсекретареві Олексію Тахтай - 74 502 гривні ( виплачено - 59 974 гривні).

Зарплата Авакова та його заступників

Як повідомляли Українськi Новини, 70,4% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва негативно оцінюють роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова , 51,2% - директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, 49,5% - генерального прокурора Ірини Венедиктової, 43,9% - голови Служби безпеки України Івана Баканова, 41,2% - виконуючого обов'язки Державного бюро розслідувань Олекандра Соколова.

Тим часом, Разумков назвав Авакова ефективним і безальтернативним міністром.

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