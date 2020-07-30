Шкарлет в червні залишився без зарплати

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет не отримав заробітної плати за 5 днів червня, заробітна плата його заступників становила від 42 тис. до 102 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 47,2 тис. гривень. Водночас Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівки.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит Українських Новин.

У відповіді уточнюється, що Шкарлет був призначений на посаду 26 червня вже після виплати зарплати за червень, тому його зарплата за 2 робочих дні червня буде додано до його зарплати за липень.

Зарплата першого заступника міністра Юрія Полюховича (звільнений 1 липня) становила 47 230 гривень, заступників міністра Єгора Стадного (звільнений 1 липня) - 102 040 гривень (47 230 гривень - матеріальна допомога на оздоровлення), Петра Коржевського (звільнений 1 липня) - 47 230 гривень, Максима Ярмистого (звільнений 1 липня) - 87 006 гривень (47 416 гривень - матеріальна допомога на оздоровлення), Світлани Даниленко - 42 258 гривень і держсекретаря Павла Полянського - 47 230 гривень.

Зарплата Шкарлета

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступав за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Однак комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій не рекомендував парламенту його призначати і питання не виносилося в зал для голосування.

10 червня Володимир Зеленський зустрівся з Сергієм Шкарлетом в рамках робочого візиту в Чернігівський національний технологічний університет.