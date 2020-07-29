Мінус 10 років. У Шмигаля планують досягти ВВП 2013 року до 2023 року

Згідно з останнім прогнозом, оприлюдненим Міністерством економіки України, у наступному році ВВП України в абсолютному вираженні практично досягне рівня 2011 року.

Так, в Міністерстві очікують зростання ВВП на 4,6% до 4 505 млрд грн в абсолютному вираженні. При цьому, середній прогнозний курс долара за даними Мінекономіки складе в 2021 році 29,1 грн/дол.

Тобто, в абсолютному вираженні ВВП України в 2021 році складе близько 154,8 млрд дол США. Що наблизить економіку країни до 2011 року, коли ВВП становив 163,2 млрд дол.

В той же час рекордний для України показник 2013 року, коли ВВП досяг 183,3 млрд дол, вітчизняна економіка зможе повторити лише в 2023 році за умови збереження незмінним 2022-23 роках курсу долара, що є малоймовірним.

Так, в 2022 році ВВП прогнозується на рівні 5 089 млрд грн, або 174,8 млрд дол при курсі 29.1 грн/дол, що майже дорівнює рівню 2012 року.

А в 2023 році планується досягти рівня 5 690 млрд грн, або 195 млрд дол при тому ж курсі.