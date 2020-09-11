У Раді запропонували відстороняти від роботи антивакцинаторів

в той час, як МОЗ закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на пандемію Covid-19 . Депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко пропонує Верховній Раді зобов'язати роботодавців відстороняти від роботи осіб, які ухиляються від обов'язкової вакцинації і проходження медоглядів

Відповідний законопроєкт № 4058 було зареєстровано в парламенті 7 вересня, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується зобов'язати громадян проходити медичні огляди і проводити вакцинацію в передбачених законодавством випадках.

Згідно з положеннями документа, підприємства, установи та організації повинні будуть за поданням уповноважених осіб у сфері контролю і профілактики хвороб відстороняти від роботи осіб, які є носіями збудників небезпечних інфекційних захворювань або хворіють на такі захворювання, або є контактними з хворими, а також тих, хто ухиляється від обов'язкового медичного огляду та/або проведення обов'язкової вакцинації.

В таких самих випадках дошкільні та освітні установи повинні будуть відстороняти дітей від відвідування занять.

Обов'язковий перелік щеплень від інфекційних хвороб буде встановлюватися Міністерством охорони здоров'я.

Крім того, передбачено державний моніторинг факторів, які впливають на здоров'я населення, і аналіз ризиків для здоров'я.

За результати аналізу буде встановлюватися ступінь ризиків (місцевий, регіональний, державний), проводитиметься прогнозування, визначатимуться й оцінюватимуться ресурси для усунення (мінімізації) ризиків.

Законопроєктом передбачається, що обов'язкові медичні огляди мають проходити працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі, водопровідних послуг, лікувальних, дошкільних, навчально-виховних установ, об'єктів комунально-побутового обслуговування населення, працівники інших підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення.

Також обов'язкові медогляди мають проходити особи, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими умовами праці (медогляд до прийняття на роботу і періодичний) і особи віком до 21 року (щорічний).

Групи осіб і категорії працівників, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації, встановитиме МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ веде переговори про постачання в Україну 1,5 млн доз вакцини від грипу . Незважаючи на дефіцит вакцин від грипу, який сьогодні спостерігається в світі, Міністерству охорони здоров'я вдалося узгодити з виробниками і постачальнику питання про доставку в Україну понад 600 тис. Доз вакцини.



Раніше головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська.

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