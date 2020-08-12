Ляшко заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська

Після того, як Росія заявила про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що обмежені дані про клінічні випробування російської вакцини від коронавірусу не дозволяють оцінити її дієвість і безпеку.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз саме обмежені дані про перебіг клінічних випробувань і дотримання їхніх вимог не дозволяють упевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною і чи має вона шанси на масове використання. Російська Федерація досі не провела третю фазу клінічних випробувань, яка дозволила б накопичити достатню наукову основу для практичного використання вакцини на людях", - написав Ляшко.

Він зазначив, що у третій фазі клінічних випробувань компанії проводять проспективне плацебо-контрольоване дослідження (prospective placebo controlled trial), до якого залучають 30 тис. людей.

Одна група людей отримує вакцину, друга - ін'єкцію плацебо.

"Це єдиний спосіб перевірити, чи працює вакцина, наприклад, у 70% щеплених протягом 4 або 6 місяців", - наголосив заступник міністра.

З його слів, Всесвітня організація охорони здоров'я та Асоціація організації клінічних досліджень безуспішно радила Міністерству охорони здоров'я Росії утриматися від реєстрації вакцини.

Підставою для таких рекомендацій послужили обмежені дані із ефективності вакцини і той факт, що в світі є чимала кількість розробок, які зайшли в дослідженнях значно далі, ніж вакцина, розроблена на Росії, проте вони очікують на повноцінне завершення випробувань і прекваліфікацію ВООЗ.

Ляшко повідомив, що зараз у світі є 26 вакцин-кандидатів, 6 із яких уже проходять дослідження на ефективність із залученням значної кількості учасників.

Раніше Росія заявила про завершення розробки першої в світі вакцини від коронавірусу.

Цю вакцину з кінця серпня почнуть масово використовувати серед медичних працівників на Росії, а повністю ввести в обіг планують із початку 2021 року.

Як повідомляли Українськi Новини, вчені заявили, що Оксфордську вакцину від коронавірусу можуть випустити цього року.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала прогноз щодо старту вакцинації від коронавірусу.