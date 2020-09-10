підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рік роботи Абромавічуса в "Укроборонпромі": падіння виробництва, нові борги і масові звільнення
10 вересня 2020, четвер, 11:15 371
Економіка 2020-09-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рік роботи Абромавічуса в "Укроборонпромі": падіння виробництва, нові борги і масові звільнення

Рік роботи Абромавічуса в "Укроборонпромі": падіння виробництва, нові борги і масові звільнення

Тетяна Зотова
Оборона, Укроборонпром, Озброєння, Айварас Абромавічус
Айварас Абромавічус. Коллаж: 24 канал
Айварас Абромавічус. Коллаж: 24 канал

За рік роботи Айварас Абромавічус, що залишає посаду генерального директора "Укроборонпрому", підприємства, що входять в держконцерн, істотно знизили свої виробничі показники. Про це йдеться в статті "Рік Абромавічуса в "Укроборонпромі": круте піке "нової команди", опублікованій на порталі Defence Express.

Як зазначається, за перше півріччя 2020-го підприємства концерну передали українським і зарубіжним замовникам 443 одиниці нового, модернізованого і відремонтованого озброєння і військової техніки. Цю цифру в концерні подають як безумовне досягнення.

"З цим можна погодитися, якщо не порівнювати ці цифри з результатами "папередніков" за перше півріччя 2019-го. А там бачимо передані 1600 одиниць озброєння тільки в рамках держоборонзамовлення для ЗСУ, Нацгвардії та інших силових структур, без урахування експорту. Тобто рівень реально завершеного виробництва впав більш ніж в чотири рази", - йдеться в статті.

При цьому, часом, для піару команда Абромавічуса вдається до відвертих маніпуляцій. Наприклад, розрекламований Абромавічусом-Найємом контракт на виробництво 45 БТР-4 для ЗСУ виявився профанацією. Для того, щоб його виконати довелося зірвати іншу угоду і забрати 8 бойових машин, призначених для Нацгвардії.

"Але, навіть не дивлячись на такі невтішні результати "Укроборонпром" заявив, що отримав за перше півріччя 2020-го 14,4 млрд гривень чистого доходу, що нібито на рівні 2019-го. А грошовий обсяг реалізованої продукції нібито склав 12,8 млрд, що лише на 0,1 млрд менше, ніж в попередній період", - пишуть автори статті. Насправді це - маніпуляції. Адже ці показники включають кошти, отримані за партії озброєнь, відвантажених попередниками Абромавічуса. До них реформатори не мають ніякого відношення.

Нагадаємо, що Абромавічус прийшов в "Укроборонпром" з обіцянкою Президенту Зеленському виплатити всі борги із зарплати на підприємствах. Але в підсумку ці борги збільшилися з 434 млн до 481 млн грн. За час його перебування з концерну звільнилося понад 5 тисяч кваліфікованих фахівців. Кількість збиткових підприємств збільшилася з 43 до 90. З кредитами ситуація і того гірше: за неповні півроку команда Абромавічуса згенерувала 700 млн грн нових боргів.

Більше новин про: Оборона Укроборонпром Озброєння Айварас Абромавічус

Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колек...
В рамках Україно-Пакистано-Китайського контракту а...
Генеральний директор "Укрпошти" просить Зеленськог...
Абромавічусу СБУ дало доступ до держтаємниці Украї...
В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня
Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах
Новини
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Богдан підозрює Єрмака в роботі на розвідку Росії 12:35
Зеленський вперше за час карантину здійснить закордонний візит 12:32
Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вперше з 1995 не роздавали іменних пістолетів 12:21
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
більше новин
До завершення карантину 52 дні: які обмеження діють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok