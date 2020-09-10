Рік роботи Абромавічуса в "Укроборонпромі": падіння виробництва, нові борги і масові звільнення

За рік роботи Айварас Абромавічус, що залишає посаду генерального директора "Укроборонпрому", підприємства, що входять в держконцерн, істотно знизили свої виробничі показники. Про це йдеться в статті "Рік Абромавічуса в "Укроборонпромі": круте піке "нової команди", опублікованій на порталі Defence Express.

Як зазначається, за перше півріччя 2020-го підприємства концерну передали українським і зарубіжним замовникам 443 одиниці нового, модернізованого і відремонтованого озброєння і військової техніки. Цю цифру в концерні подають як безумовне досягнення.

"З цим можна погодитися, якщо не порівнювати ці цифри з результатами "папередніков" за перше півріччя 2019-го. А там бачимо передані 1600 одиниць озброєння тільки в рамках держоборонзамовлення для ЗСУ, Нацгвардії та інших силових структур, без урахування експорту. Тобто рівень реально завершеного виробництва впав більш ніж в чотири рази", - йдеться в статті.

При цьому, часом, для піару команда Абромавічуса вдається до відвертих маніпуляцій. Наприклад, розрекламований Абромавічусом-Найємом контракт на виробництво 45 БТР-4 для ЗСУ виявився профанацією. Для того, щоб його виконати довелося зірвати іншу угоду і забрати 8 бойових машин, призначених для Нацгвардії.

"Але, навіть не дивлячись на такі невтішні результати "Укроборонпром" заявив, що отримав за перше півріччя 2020-го 14,4 млрд гривень чистого доходу, що нібито на рівні 2019-го. А грошовий обсяг реалізованої продукції нібито склав 12,8 млрд, що лише на 0,1 млрд менше, ніж в попередній період", - пишуть автори статті. Насправді це - маніпуляції. Адже ці показники включають кошти, отримані за партії озброєнь, відвантажених попередниками Абромавічуса. До них реформатори не мають ніякого відношення.

Нагадаємо, що Абромавічус прийшов в "Укроборонпром" з обіцянкою Президенту Зеленському виплатити всі борги із зарплати на підприємствах. Але в підсумку ці борги збільшилися з 434 млн до 481 млн грн. За час його перебування з концерну звільнилося понад 5 тисяч кваліфікованих фахівців. Кількість збиткових підприємств збільшилася з 43 до 90. З кредитами ситуація і того гірше: за неповні півроку команда Абромавічуса згенерувала 700 млн грн нових боргів.

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