В Одесской области закончились тесты на коронавирус, медикам не с чем работать

В то время как на Харьковщине правоохранители "накрыли" цех по производству тестов на коронавирус, в Одесской области были полностью исчерпаны запасы тестов для выявления заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Об этом ТСН рассказал представитель Лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев, передают Українські Новини.

За минувшие сутки в области был подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом. Дементьев отметил, что это связано не с улучшением эпидемиологической ситуации, а с отсутствием тестов.

По словам Дементьева, лаборантам попросту не с чем работать. Сейчас у них нет доступа к тестам на коронавирус и реагентам, которые необходимы для работы с ними.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, однако поставщики не могут в достаточном объеме предоставить все необходимое", — объяснил он сложившуюся ситуацию.

К сожалению, добавил он, сейчас это общенациональная проблема, которая наблюдается не только в Одесской области.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии коронавируса в Одесской области было подтверждено 8 874 случая заражения COVID-19. Успешно побороть заболевание смогли 2 108 человек, еще 138 - погибли от осложнений, вызванных инфекцией.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве объяснили, каким группам украинцев полагается бесплатный ПЦР-тест на коронавирус.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ожидает начала массовой вакцинации населения от коронавируса не раньше середины 2021 года.

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