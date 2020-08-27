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27 серпня 2020, четвер, 14:00 10
Судова влада 2020-08-27T15:30:03+03:00
Українські Новини
Майно співробітника СБУ, який вимагав хабар у 250 тис. доларів у справі Давиденка, заарештували

Майно співробітника СБУ, який вимагав хабар у 250 тис. доларів у справі Давиденка, заарештували

Надежда Комендантова
СБУ, Суд, вимагання хабара, Арешт майна, Валерій Давиденко, вбивство Давиденка
Валерій Давиденко. Фото: nashkray.org
Валерій Давиденко. Фото: nashkray.org

Київський апеляційний суд заарештував майно підполковника Служби безпеки України, підозрюваного у вимаганні у підприємця 250 тис. доларів за нерозголошення даних про обставини смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра").

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) звернувся до суду з проханням накласти арешт на майно підозрюваного, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання.

Надалі ДБР оскаржило рішення суду і апеляційний суд задовольнив клопотання.

Зокрема, суд наклав арешт на автомобіль співробітника СБУ Nissan Qashqai.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд взяв під варту підполковника Служби безпеки України, який підозрюється у вимаганні у підприємця 250 тис. доларів за нерозголошення даних про обставини смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра"), і призначив в якості альтернативи заставу 9 млн гривень.

Тіло Давиденко було знайдено в туалеті в його офісі в Києві.

Раніше Давиденко вимагав від чинної влади терміново відновити жорсткий контроль над цінами на соціально значущі продукти в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширення коронавірусу.

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