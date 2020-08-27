Майно співробітника СБУ, який вимагав хабар у 250 тис. доларів у справі Давиденка, заарештували

Київський апеляційний суд заарештував майно підполковника Служби безпеки України, підозрюваного у вимаганні у підприємця 250 тис. доларів за нерозголошення даних про обставини смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра"). Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) звернувся до суду з проханням накласти арешт на майно підозрюваного, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання. Надалі ДБР оскаржило рішення суду і апеляційний суд задовольнив клопотання. Зокрема, суд наклав арешт на автомобіль співробітника СБУ Nissan Qashqai. Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд взяв під варту підполковника Служби безпеки України, який підозрюється у вимаганні у підприємця 250 тис. доларів за нерозголошення даних про обставини смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра"), і призначив в якості альтернативи заставу 9 млн гривень. Тіло Давиденко було знайдено в туалеті в його офісі в Києві. Раніше Давиденко вимагав від чинної влади терміново відновити жорсткий контроль над цінами на соціально значущі продукти в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширення коронавірусу.