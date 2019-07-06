підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Наука
  • Поховання вікінга з собакою, конем і кораблем розкопали у дворі шведської церкви
06 липня 2019, субота, 18:38 14
Наука 2019-07-06T19:51:47+03:00
Українські Новини
Поховання вікінга з собакою, конем і кораблем розкопали у дворі шведської церкви

Поховання вікінга з собакою, конем і кораблем розкопали у дворі шведської церкви

Виявлення вікінга. Фото: Arkeologerna
Виявлення вікінга. Фото: Arkeologerna

Рештки вікінга, похованого разом з собакою, конем та цілим кораблем, розкопали археологи на подвір'ї середньовічної церкви в районі шведського міста Уппсала. Тут вчені знайшли дві "корабельні могили", одна з яких збереглася майже повністю, повідомляє "ВВС Україна".

Чоловік був похований не менше тисячі років тому і був, мабуть, видатним воїном або вождем. У могилу вікінга поклали з його зброєю: мечем, списом і щитом, а також прикрашеним різьбленням гребінецем.

Могили такого типу - коли цілий човен з небіжчиком всередині закопували в землю - вкрай рідкісні. Зазвичай тіла померлих давні скандинави спалювали.

Поховання в Уппсалі - вкрай цінна для науки знахідка, повідомляє державна археологічна служба Швеції, яка працює під егідою державного історичного музею.

За всю історію розкопок у Швеції було виявлено сім таких закопаних човнів, у Норвегії - три. Подібні "корабельні могили" вікінгів були виявлені і в Данії, і в Британії.

На думку шведських вчених, швидше за все, вони належать або до епохи вікінгів (800 - 1050 рр. н.е.), або до більш раннього вендельского періоду, що завершив німецький залізний вік у історії Швеції (близько 550-800 рр. н.е).

Дослідники не уточнювали причини смерті коня й собаки, закопаних зі своїм господарем - померли вони ще до похорону чи ні.

Зрозуміло лише, що тварин поклали в могилу окремо від вікінга: їх скелети були в носовій частині корабля, а людський - ближче до корми.

Частина Уппсальских знахідок буде виставлена ​​в Стокгольмському історичному музеї восени цього року

Виявлення вікінга. Фото: ArkeologernaВиявлення вікінга. Фото: Arkeologerna

У музеях Норвегії та Данії похоронні човни вікінгів складають основу колекції кількох музеїв. Перші такі кораблі були розкопані в Норвегії на початку XX століття і стали експонатами музею в Осло.

ДНК-аналіз решток, виявлених у норвезьких кораблях, показав, що у такий спосіб вікінги ховали і жінок. Серед похованих була навіть жінка близькосхідного походження.

Як повідомляли Українські Новини, у Швеції серед сміття знайшли королівські корони.

Також у Данії розкопали інструменти вікінгів тисячолітньої давності. Тим часом знаменитий воїн-вікінг, похований у Х столітті, виявився жінкою.

Більше новин про: Археологічна знахідка Швеція Вікінг вікінги

Архів
Новини
Посол Литви в Україні-Ляшку: Немає іншого шляху, як мобілізувати європейців навколо України 20:11
Північ, захід і центр України під загрозою потужних злив і гроз, - ДСНС 19:38 Карта
Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей 18:59
Виявлення вікінга. Фото: Arkeologerna
Поховання вікінга з собакою, конем і кораблем розкопали у дворі шведської церкви 18:38
Запуск нового ринку електроенергії дозволить "Енергоатому" і "Укргідроенерго" залучити до 4 млрд доларів інвестицій, – Прокип 17:52
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі 21:32
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
В Офісі Президента відреагували на прохання про захист іноземних інвесторів 09:33
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Папа Римський Франциск обговорив з Путіним ситуацію в Україні 22:05
"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі 15:46
МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через недружні висловлювання Сійярто 23:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok