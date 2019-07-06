Поховання вікінга з собакою, конем і кораблем розкопали у дворі шведської церкви

Рештки вікінга, похованого разом з собакою, конем та цілим кораблем, розкопали археологи на подвір'ї середньовічної церкви в районі шведського міста Уппсала. Тут вчені знайшли дві "корабельні могили", одна з яких збереглася майже повністю, повідомляє "ВВС Україна".

Чоловік був похований не менше тисячі років тому і був, мабуть, видатним воїном або вождем. У могилу вікінга поклали з його зброєю: мечем, списом і щитом, а також прикрашеним різьбленням гребінецем.

Могили такого типу - коли цілий човен з небіжчиком всередині закопували в землю - вкрай рідкісні. Зазвичай тіла померлих давні скандинави спалювали.

Поховання в Уппсалі - вкрай цінна для науки знахідка, повідомляє державна археологічна служба Швеції, яка працює під егідою державного історичного музею.

За всю історію розкопок у Швеції було виявлено сім таких закопаних човнів, у Норвегії - три. Подібні "корабельні могили" вікінгів були виявлені і в Данії, і в Британії.

На думку шведських вчених, швидше за все, вони належать або до епохи вікінгів (800 - 1050 рр. н.е.), або до більш раннього вендельского періоду, що завершив німецький залізний вік у історії Швеції (близько 550-800 рр. н.е).

Дослідники не уточнювали причини смерті коня й собаки, закопаних зі своїм господарем - померли вони ще до похорону чи ні.

Зрозуміло лише, що тварин поклали в могилу окремо від вікінга: їх скелети були в носовій частині корабля, а людський - ближче до корми.

Частина Уппсальских знахідок буде виставлена ​​в Стокгольмському історичному музеї восени цього року

Виявлення вікінга. Фото: Arkeologerna

У музеях Норвегії та Данії похоронні човни вікінгів складають основу колекції кількох музеїв. Перші такі кораблі були розкопані в Норвегії на початку XX століття і стали експонатами музею в Осло.

ДНК-аналіз решток, виявлених у норвезьких кораблях, показав, що у такий спосіб вікінги ховали і жінок. Серед похованих була навіть жінка близькосхідного походження.

Як повідомляли Українські Новини, у Швеції серед сміття знайшли королівські корони.

Також у Данії розкопали інструменти вікінгів тисячолітньої давності. Тим часом знаменитий воїн-вікінг, похований у Х столітті, виявився жінкою.