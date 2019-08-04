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  • Уламки античних амфор і дві фібули Стародавнього Риму знайшли в урочищі під Полтавою
04 серпня 2019, неділя, 22:27 14
Наука 2019-08-04T23:45:02+03:00
Українські Новини
Уламки античних амфор і дві фібули Стародавнього Риму знайшли в урочищі під Полтавою

Уламки античних амфор і дві фібули Стародавнього Риму знайшли в урочищі під Полтавою

У Котелевському районі Полтавської області,що розташоване в городище скіфської доби Більському, яке згадував Геродот, знайшли дві давньоримські фібули, повідомляє полтавський телеканал "Центральний" з посиланням на археолога Романа Лугового, який керував експедицією.

Вже понад 100 років територію урочища досліджують вчені з різних українських і зарубіжних археологічних експедицій.

Цьогоріч увага археологів була прикута до мальовничої місцевості городища - урочища Озеро, що в двох кілометрах від села Більськ.

Тут виявлено чимало нашарувань, починаючи від епохи бронзи, скіфського періоду і до XVII-XVIII століть. Але об'єктом цих досліджень стало поселення доби ранніх слов'ян пізньозарубінецької культури I-II століть нашої ери. Незважаючи на те, що на 80-ти квадратних метрах розкопаних площ не виявлено житла, археологам все ж вдалося знайти кілька цікавих артефактів. Це, зокрема, дві давньоримські фібули.

"Можливо, їх (фабули, - ред.) можна порівняти зі шпильками. Але це вже римська традиція, яку принесла на нашу територію мода римських легіонерів. Цікаво, що ці речі можуть чітко датувати саме поселення - 2 половина другого століття, це кінець мармоканських воєн, і воїни після них починають розходитися і приносять такі фібули військового типу", - розповів Луговой.

За словами археолога, фібули, якими римські легіонери застібали свої плащі, - досить рідкісні знахідки на полтавських просторах. А ще одну бронзову знахідку доведеться ідентифікувати. Цей невеликий металевий фрагмент, можливо - частина дзеркальця або якоїсь прикраси. Також знайшли фрагменти орнаментованого посуду - уламки античних амфор. Забрали з собою археологи і деякі уламки кісток тварин.

Як повідомляли Українські Новини, трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом.

Раніше в Києві на Подолі знайшли скарб з давніми римськими монетами і прикрасами.

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