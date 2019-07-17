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  • В Ізраїлі розкопали величезний древній метрополис, який змінив погляд вчених на історію
17 липня 2019, середа, 11:12 13
Наука 2019-07-17T13:30:05+03:00
Українські Новини
В Ізраїлі розкопали величезний древній метрополис, який змінив погляд вчених на історію

В Ізраїлі розкопали величезний древній метрополис, який змінив погляд вчених на історію

Розкопки в Ізраїлі. Фото: Управління стародавностей Ізраїлю
Розкопки в Ізраїлі. Фото: Управління стародавностей Ізраїлю

Тисячі знарядь праці, ювелірних прикрас, фігурок, насіння та інших предметів виявили археологи в Ізраїлі під час розкопок древнього поселення, що відноситься до періоду неоліту. Вчені вважають, що тут близько 9 тисяч років тому знаходився великий метрополіс, повідомляє "Російська служба BBC".

В поселенні, як гадають учені, могло проживати від 2-х до 3-х тисяч осіб - що з тих часів чимало. Воно розташоване в 5-ти кілометрах на схід від Єрусалиму і було виявлено випадково, під час попередніх землемірних робіт перед будівництвом швидкісного шосе.

Довгий час передбачалося, що тут не було стародавніх поселень у період неоліту, коли людство завершувало перехід від кочового способу життя до осілого з упором на землеробство і скотарство.

Під час екскаваторних розкопок були виявлені великі будови, серед яких як приватні будинки з кімнатами, так і громадські та ритуальні приміщення, а також проходи-вулиці між будинками.

Були знайдені кремнієві знаряддя праці та наконечники стріл, які використовувались для полювання і, можливо, в якості бойового знаряддя.

Також археологи витягли багато кам'яних предметів, зокрема, з гробниць, що дозволяє припустити ритуальний характер цих знахідок. Тут зображена витесана з каменю фігурка бика.

Фігурка бика.Фігурка бика.

Крім того, було виявлено зображення людської голови.

Зображення людської голови.Зображення людської голови.

Серед знахідок - кам'яні браслети різних видів і розмірів. Найменші браслети, як вважають археологи, призначалися для дітей.

Браслети.Браслети.

Деякі предмети, як ось ці намистини, наприклад, зроблені з обсидіану, який являє собою різновид вулканічного скла.

Управління стародавностей Ізраїлю заявило, що виявлення цього поселення змінило погляд вчених на те, як розвивався період неоліту на території стародавньої Іудеї.

Розкопки в Ізраїлі. Фото: Управління стародавностей ІзраїлюРозкопки в Ізраїлі. Фото: Управління стародавностей Ізраїлю

Як повідомляли Українські Новини, поховання вікінга з собакою, конем і кораблем розкопали у дворі шведської церкви.

Раніше біля Мадрида археологи знайшли старовинне місто з найдавнішою мечеттю в Європі. Крім того, в Києві на Подолі знайшли скарб з давніми римськими монетами і прикрасами.

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