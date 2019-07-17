В Ізраїлі розкопали величезний древній метрополис, який змінив погляд вчених на історію

Тисячі знарядь праці, ювелірних прикрас, фігурок, насіння та інших предметів виявили археологи в Ізраїлі під час розкопок древнього поселення, що відноситься до періоду неоліту. Вчені вважають, що тут близько 9 тисяч років тому знаходився великий метрополіс, повідомляє "Російська служба BBC".

В поселенні, як гадають учені, могло проживати від 2-х до 3-х тисяч осіб - що з тих часів чимало. Воно розташоване в 5-ти кілометрах на схід від Єрусалиму і було виявлено випадково, під час попередніх землемірних робіт перед будівництвом швидкісного шосе.

Довгий час передбачалося, що тут не було стародавніх поселень у період неоліту, коли людство завершувало перехід від кочового способу життя до осілого з упором на землеробство і скотарство.

Під час екскаваторних розкопок були виявлені великі будови, серед яких як приватні будинки з кімнатами, так і громадські та ритуальні приміщення, а також проходи-вулиці між будинками.

Були знайдені кремнієві знаряддя праці та наконечники стріл, які використовувались для полювання і, можливо, в якості бойового знаряддя.

Також археологи витягли багато кам'яних предметів, зокрема, з гробниць, що дозволяє припустити ритуальний характер цих знахідок. Тут зображена витесана з каменю фігурка бика.

Фігурка бика.

Крім того, було виявлено зображення людської голови.

Зображення людської голови.

Серед знахідок - кам'яні браслети різних видів і розмірів. Найменші браслети, як вважають археологи, призначалися для дітей.

Браслети.

Деякі предмети, як ось ці намистини, наприклад, зроблені з обсидіану, який являє собою різновид вулканічного скла.

Управління стародавностей Ізраїлю заявило, що виявлення цього поселення змінило погляд вчених на те, як розвивався період неоліту на території стародавньої Іудеї.

Розкопки в Ізраїлі. Фото: Управління стародавностей Ізраїлю

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