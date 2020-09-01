Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Офіс генерального прокурора повідомив організаторам фінансової піраміди і їх співучасникам про підозру в шахрайстві.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Офіс генпрокурора імена підозрюваних не повідомляє.

Вказується, що минулого тижня Служба безпеки України заблокувала піраміду B2B Jewelry після двох років роботи.

За даними слідства, в організації фінансової піраміди причетні більш ніж 20 людей і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Учасниками злочинної схеми здійснювався збір коштів громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надприбутку.

Зазначається, що в подальшому організатори заволодівали коштами шахрайським шляхом.Також вказується, що діяльність проекту довгий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян з найменш соціально захищених верств суспільства, без досвіду інвестування і з низьким рівнем фінансової грамотності.

"За час функціонування фінансової піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тис. доларів, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів", — сказано в повідомленні.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в Одесі була вилучена комп'ютерна та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту, а також інші предмети і речі, які мають доказове значення.

Припинено протиправну діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіціі і працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки Украіни.Організаторам фінансової піраміди повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також в легалізації (відмиванні) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше інвесторам назвали 10 ознак, з допомогою яких можна розпізнати шахраїв.

Раніше волинянин намагався купити за $200 тисяч місце в масонській ложі й посаду в Кабміні.

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