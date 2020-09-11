Ексдепутата Левуса можуть посадити на 6 років за схему з одержанням грошей на готель

Екснардепа Андрія Левуса судять за компенсацію житла в Києві, яку він отримав незаконно. Фото: facebook

Екснардепа Андрія Левуса судять за компенсацію житла в Києві, яку він отримав незаконно. Фото: facebook

П'ятьох народних депутатів попереднього скликання звинувачують у тому, що створили схему і "витягли" з державного бюджету понад 2,6 млн грн. Вони оплачували житло з бюджету, тому що начебтно не мали де жити в столиці. У середу, 9 вересня, у Вищому антикорупційному суді слухалася справа одного з підсудних — екснардепа від "Народного фронту" Андрія Левуса, якому детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла ще в березні.

Про це повідомляє "Закон і бізнес".

Як пише видання, в парламент Левус перебрався з посади заступника голови Служби безпеки, яку зайняв в кінці лютого 2014 року, тому що до цього очолював "комендатуру самооборони".

Згідно з обвинувальним актом, нардеп незаконно отримав майже 544 тисяч гривень, які сплачувалися з бюджету Верховної Ради за номер в готелі "Київ" за нібито відсутність у нього житла в столиці (насправді житло у нього було). Такі дії кваліфікували за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу (зловживання владою), що передбачає від 3 до 6 років в'язниці.

Засідання продовжиться 11 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, в червні 147 депутатів Ради отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 3,4 млн гривень, а в липні — 141 депутат на 3 млн гривень.

Тим часом, перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук з фракції "Слуга народу" орендував квартиру у своєї тещі і отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім".

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