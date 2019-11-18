Стефанчук орендує квартиру у тещі і отримує компенсацію за житло іногороднім

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук з фракції "Слуга народу", чия зарплата другий місяць є більшою ніж у Разумкова,

Про це повідомляється на сайт організації "Чесно".

Уточнюється, що Стефанчук подав щорічну декларацію за 2018 як заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності". З документа випливає, що він проживає в квартирі площею 101,8 кв. м з 2012 року. Житло належить Тетяні Ситарук.

Таке ж прізвище носила дружина Стефанчука до весілля, свідчать дані з соцмереж. За інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера парламенту.

У коментарі Стефанчук підтвердив, що досі живе в цій квартирі:

"У цьому році я сплачую орендну плату за це житло. Її орендодавець сплачує податки в порядку, передбаченому законодавством ...", - зазначив він.

На питання про те, платить Стефанчук за оренду приміщення матері дружини, він відповів, що платить орендодавцю за договором - власнику квартири".

"Право вибрати квартиру для проживання, як і місце проживання - це моє право як орендаря", - заявив Стефанчук.

Стефанчук серед 120 народних депутатів 9 скликання, хто отримав компенсацію за житло з держбюджету.

Як повідомляли Українські Новини, представник Зеленського ініціює штрафи для "кнопкодавів" до 85 тис. гривень.

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