Два ексдепутата отримали на двох більше мільйона гривень незаконної компенсації за житло

Детективи Національного антикорруцпционного бюро повідомили колишнім депутатам Верховної Ради Андрію Левусу ("Народний фронт") і Олександру Черненку ("Блок Петра Порошенко") про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Мова про Левуса і Черненка", — сказало воно.

Їм вже повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, не називаючи прізвища ексдепутатів, вони отримали неправомірну вигоду для себе.

Один з підозрюваних — у вигляді права користування готельним номером у ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, витрачено 543,9 тис. гривень з грудня 2014 року по грудень 2017.

Другий отримав безпосередньо компенсацію у вигляді грошових коштів — у розмірі 542,78 тис. гривень, які перераховували на його картковий рахунок протягом лютого 2016 — листопада 2018.

Слідство вважає, що таким чином підозрювані завдали шкоди Управлінню справами Апарату Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, 163 депутата Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету в 4-му кварталі 2019 року.

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук з фракції "Слуга народу" орендував квартиру у своєї тещі і отримує компенсацію з бюджету за житло іногороднім".