Овнам варто зайнятися спортом, а Стрільцям варто приділити увагу здоров'ю, — гороскоп на сьогодні від Глоби

Тоді як в середу варто приділити час вирішенню робочих питань , сьогодні астролог радить поставити перед собою нові цілі по можливості. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в четвер, 10 вересня, розповів Павло Глоба .

Овен

Хороший день для занять спортом і постановки нових цілей. Якщо ви вже давно планували, але ніяк не могли почати взятися за активний спосіб життя — зараз саме час це зробити.

Телець

Для Тельців прийшло сприятливий час, щоб укладати договори і союзи. Домовленостей зараз досягти буде відносно легко і їх надійність залишатиметься високою.

Близнюки

День насамперед буде сприятливим для Близнюків, що займаються інтелектуальною працею і фінансами. У цей день можливі серйозні переговори.

Рак

У четвер до Ракам можуть прийти ідеї, для втілення яких будуть потрібні додаткові ресурси. Навколишні охоче допоможуть, але дійсно важливими справами краще займатися поодинці. Так представники цього знаку зможуть краще зосередитися і не відволікатися на розмови.

Лев

Покупками Левам краще займатися в другій половині дня. До цього часу представники цього знака зможуть краще зібратися з думками і уникнути необдуманих витрат.

Діва

У справах Дів сьогодні чекає удача. Можливо, варто буде не просто зосередитися, а за умови, що представники цього знака все добре продумають, то труднощі не виникатимуть.

Терези

Якщо в четвер буде тягнути поспілкуватися — віддайте перевагу рідним і близьким. Вони зможуть дати Терезам вдумливу пораду і озброїти підтримкою.

Скорпіон

У четвер допомога може знадобитися близьким Скорпіонам людям. Зірки радять братися за цю справу без сумнівів. На конфлікти не йдіть, в суперечки також встрявати не варто, а тим більше забудьте про провокації. Краще мовчки допоможіть.

Стрілець

У Стрільців буде дуже сприятливий день для візитів до косметологів або лікарів. Якщо маєте потребу потрапити на прийом до фахівця — не зволікайте.

Козеріг

Усі грошові справи в четвер будуть налагоджуватися без зайвого клопоту, але за умови, що Козероги не будуть лінуватися і чекати легких грошей.

Водолій

У цей день Водоліїв може відвідати дуже слушна думка, яка в майбутньому сприятиме їх фінансовому благополуччю. Представники цього знака зможуть втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших і інтуїції.

Риби

День буде сприятливим для легкої роботи, переїздів на нове місце і зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався в спортзал, зірки рекомендують не перевтомлюватися.

Як повідомлялось Українські Новини, астрологи розповіли, яким знакам зодіаку пощастить у вересні цього року.

Також Павло Глоба спрогнозував, що принесе перший місяць осені всім знакам зодіаку.

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