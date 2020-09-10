підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.09.20 11:00 Пресс-брифинг: "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Презентация онлайн-игры "Преодолей мошенника!""

  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Овнам варто зайнятися спортом, а Стрільцям варто приділити увагу здоров'ю, — гороскоп на сьогодні від Глоби
10 вересня 2020, четвер, 08:30 5
Lifestyle 2020-09-10T09:00:02+03:00
Українські Новини
Овнам варто зайнятися спортом, а Стрільцям варто приділити увагу здоров'ю, — гороскоп на сьогодні від Глоби

Овнам варто зайнятися спортом, а Стрільцям варто приділити увагу здоров'ю, — гороскоп на сьогодні від Глоби

Елена Новикова
поради астрологів, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Прогноз астролога на сьогодні, Павло Глоба, Прогноз астролога, вересень
Гороскоп від Павла Глоби на четвер. Фото: pixabay
Гороскоп від Павла Глоби на четвер. Фото: pixabay

Тоді як в середу варто приділити час вирішенню робочих питань, сьогодні астролог радить поставити перед собою нові цілі по можливості. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в четвер, 10 вересня, розповів Павло Глоба.

Овен

Хороший день для занять спортом і постановки нових цілей. Якщо ви вже давно планували, але ніяк не могли почати взятися за активний спосіб життя — зараз саме час це зробити.

Телець

Для Тельців прийшло сприятливий час, щоб укладати договори і союзи. Домовленостей зараз досягти буде відносно легко і їх надійність залишатиметься високою.

Близнюки

День насамперед буде сприятливим для Близнюків, що займаються інтелектуальною працею і фінансами. У цей день можливі серйозні переговори.

Рак

У четвер до Ракам можуть прийти ідеї, для втілення яких будуть потрібні додаткові ресурси. Навколишні охоче допоможуть, але дійсно важливими справами краще займатися поодинці. Так представники цього знаку зможуть краще зосередитися і не відволікатися на розмови.

Лев

Покупками Левам краще займатися в другій половині дня. До цього часу представники цього знака зможуть краще зібратися з думками і уникнути необдуманих витрат.

Діва

У справах Дів сьогодні чекає удача. Можливо, варто буде не просто зосередитися, а за умови, що представники цього знака все добре продумають, то труднощі не виникатимуть.

Терези

Якщо в четвер буде тягнути поспілкуватися — віддайте перевагу рідним і близьким. Вони зможуть дати Терезам вдумливу пораду і озброїти підтримкою.

Скорпіон

У четвер допомога може знадобитися близьким Скорпіонам людям. Зірки радять братися за цю справу без сумнівів. На конфлікти не йдіть, в суперечки також встрявати не варто, а тим більше забудьте про провокації. Краще мовчки допоможіть.

Стрілець

У Стрільців буде дуже сприятливий день для візитів до косметологів або лікарів. Якщо маєте потребу потрапити на прийом до фахівця — не зволікайте.

Козеріг

Усі грошові справи в четвер будуть налагоджуватися без зайвого клопоту, але за умови, що Козероги не будуть лінуватися і чекати легких грошей.

Водолій

У цей день Водоліїв може відвідати дуже слушна думка, яка в майбутньому сприятиме їх фінансовому благополуччю. Представники цього знака зможуть втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших і інтуїції.

Риби

День буде сприятливим для легкої роботи, переїздів на нове місце і зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався в спортзал, зірки рекомендують не перевтомлюватися.

Як повідомлялось Українські Новини, астрологи розповіли, яким знакам зодіаку пощастить у вересні цього року.

Також Павло Глоба спрогнозував, що принесе перший місяць осені всім знакам зодіаку.

Більше новин про: поради астрологів Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні Прогноз астролога на сьогодні Павло Глоба Прогноз астролога вересень

У трьох знаків зодіаку у середу можливі проблеми в...
Як привітати Наталю з Днем ангела: побажання у вір...
Терезам надійде приваблива пропозиція, а Рибам пот...
Трьом знакам зодіаку сьогодні пощастить, — астроло...
В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня
Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах
Новини
Зеленський реально не управляє країною, тому Ситник його не слухає, - політолог 10:29
Азаров - чесна людина. Він не давав красти і один з кращих прем'єрів, - Богдан 09:59
В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня 09:57
Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах 09:50
Головнокомандувач армією Пакистану вимагає підвищення рівня бойової готовності 09:49
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
Віталій Кличко. Фото: пресслужба
Кличко заявив про готовність київських шкіл до зими 16:34
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
більше новин
До завершення карантину 52 дні: які обмеження діють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok