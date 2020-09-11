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11 вересня 2020, пʼятниця, 07:00 4
Суспільство 2020-09-11T07:00:01+03:00
Українські Новини
У п'ятницю в Україні злегка похолодає: повітря прогріється до 22 градусів

У п'ятницю в Україні злегка похолодає: повітря прогріється до 22 градусів

Ольга Фандорина
Погода, Прогноз погоди, погода на вересень, вересень
Вересень. Укрфото
Вересень. Укрфото

В Україні вже розпочинається справжня осінь і температура повітря в кінці тижня вже не буде такою теплою, як на початку вересня, незважаючи навіть на бабине літо.

Так, 11 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +13 градусів, вдень +20 ... +22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6 ... +12 градусів, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях +9 ... +14 градусів; вдень +17 ... +24 градуси; на Закарпатті вночі +12 ... +17 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +4 ... + 9 градусів, удень +11 ... +16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +18 ... +20 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8 ... +10 градусів, вдень +17 ... +19 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +12 ... +14 градусів, вдень +25 ... +27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... +13 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +19 ... +26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +22 ... +29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +17 градусів, вдень +24 ... + 30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

10 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +23 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди до кінця тижня, пообіцявши "ідеальне бабине літо".

Крім того, ранній прогноз на осінь обіцяв українцям теплий вересень, однак аномально холодний жовтень.

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