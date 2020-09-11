У п'ятницю в Україні злегка похолодає: повітря прогріється до 22 градусів

В Україні вже розпочинається справжня осінь і температура повітря в кінці тижня вже не буде такою теплою, як на початку вересня, незважаючи навіть на бабине літо. Так, 11 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11 ... +13 градусів, вдень +20 ... +22 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +6 ... +12 градусів, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях +9 ... +14 градусів; вдень +17 ... +24 градуси; на Закарпатті вночі +12 ... +17 градусів, вдень +24 ... +29 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +4 ... + 9 градусів, удень +11 ... +16 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +18 ... +20 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +8 ... +10 градусів, вдень +17 ... +19 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +12 ... +14 градусів, вдень +25 ... +27 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 8 ... +13 градусів, вдень +18 ... +23 градуси. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +19 ... +26 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +22 ... +29 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10 ... +17 градусів, вдень +24 ... + 30 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +24 ... +29 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +26 ... +28 градусів. 10 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +23 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів. Як повідомляли Українські Новини, синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди до кінця тижня, пообіцявши "ідеальне бабине літо". Крім того, ранній прогноз на осінь обіцяв українцям теплий вересень, однак аномально холодний жовтень.