Рада Європи продовжила санкції проти Росії за підрив суверенітету України

ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до лютого 2021 , також і Рада Європи продовжила на 6 місяців індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради Європи, передають Українські Новини.

"Сьогодні Рада постановила продовжити санкції відносно фізичних і юридичних осіб, які продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на 6 місяців до 15 березня 2021 року", - йдеться в ньому.

Зазначено, що існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і заморожування активів, і будуть як і раніше застосовуватися до 175 осіб і 44 організацій.

Рішення прийнято Радою в письмовому вигляді.

Зазначено, що правові акти будуть опубліковані в Офіційному віснику 11 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, Європейський Союз подовжив до червня 2021 року санкції проти Росії за анексію Криму, які включають заборону на імпорт товарів з Криму, експорт певних товарів і технологій, обмеження на торгівлю у певних секторах економіки та інвестиції в інфраструктурні проекти, заборона на надання туристичних послуг.

Також через отруєння опозиціонера Олексія Навального Євросоюз залишає за собою право ввести санкції — сказано в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

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