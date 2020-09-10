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10 вересня 2020, четвер, 22:25 6
Політика світу 2020-09-10T23:00:09+03:00
Українські Новини
Рада Європи продовжила санкції проти Росії за підрив суверенітету України

Рада Європи продовжила санкції проти Росії за підрив суверенітету України

Ольга Фандорина
Рада Європи, Санкції проти Росії, Санкції, Євросоюз, Продовження санкцій
Санкції ЄС. Фото: assmedia.livejournal.com
Санкції ЄС. Фото: assmedia.livejournal.com

ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до лютого 2021, також і Рада Європи продовжила на 6 місяців індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради Європи, передають Українські Новини.

"Сьогодні Рада постановила продовжити санкції відносно фізичних і юридичних осіб, які продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на 6 місяців до 15 березня 2021 року", - йдеться в ньому.

Зазначено, що існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і заморожування активів, і будуть як і раніше застосовуватися до 175 осіб і 44 організацій.

Рішення прийнято Радою в письмовому вигляді.

Зазначено, що правові акти будуть опубліковані в Офіційному віснику 11 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, Європейський Союз подовжив до червня 2021 року санкції проти Росії за анексію Криму, які включають заборону на імпорт товарів з Криму, експорт певних товарів і технологій, обмеження на торгівлю у певних секторах економіки та інвестиції в інфраструктурні проекти, заборона на надання туристичних послуг.

Також через отруєння опозиціонера Олексія Навального Євросоюз залишає за собою право ввести санкції — сказано в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

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