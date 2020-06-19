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19 червня 2020, пʼятниця, 20:33 4
Політика 2020-06-19T21:00:02+03:00
Українські Новини
ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до лютого 2021

ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до лютого 2021

Кира Молчанова
Санкції проти Росії, Санкції, Євросоюз
Санкції. Фото: glavpost.ua
Санкції. Фото: glavpost.ua

Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до лютого 2021 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія повинна виконати Мінські домовленості в повному обсязі", — написав він.

Санкції передбачають: обмеження доступу до первинного і вторинного ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній; заборону на експорт та імпорт торгівлі зброєю; заборону на експорт товарів подвійного призначення (військових); обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

Вони були введені в липні 2014 року і розширені в вересні.

У березні 2015 року Євросоюз прив'язав їх до повної імплементації "мінських домовленостей".

Після оцінки стану реалізації угод ЄС приймає рішення про продовження санкцій на півроку.

Останній раз вони були продовжені до 31 липня 2020.

У п'ятницю ЄС вирішив продовжити до 31 січня 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня ЄС продовжив до 23 червня 2021 року санкції проти Росії за анексію Криму. Санкції включають заборону на імпорт товарів з Криму, експорт певних товарів і технологій, обмеження на торгівлю у певних секторах економіки та інвестиції в інфраструктурні проекти, заборону на надання туристичних послуг.

Також з початку 2018 року СБУ нарахувала 35 російських кібератак на українські ресурси.

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