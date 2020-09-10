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10 вересня 2020, четвер, 18:20 6
Суспільство 2020-09-10T19:03:13+03:00
Українські Новини
За єдину державну мову виступили 66% українців

За єдину державну мову виступили 66% українців

Ольга Фандорина
Центр Разумкова, Українська мова, російська мова, Мовне питання, Державна мова
Українська мова. Фото: МедіаНяня
Українська мова. Фото: МедіаНяня

Серед опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва 66% вважають, що російську мову в Україні може вільно використовуватися в приватному житті, але єдиною державною мовою має бути українська, тоді як в минулому році дві третини українців вважали, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою в Україні, але одна п'ята - що і російському слід дати статус державної.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, на їхню думку, який статус повинен мати російську мову в Україні.

66% відповіли, що російську мову в Україні може вільно використовуватися в приватному житті, але єдиною державною мовою має бути українська, 18% вважають доречним надання російській офіційного статусу в окремих регіонах, а 13% впевнені, що російська повинна стати державною на всій території України , 3,5% - складно відповісти.

Зокрема, в східних областях, 33% говорять про єдину державну мову (українська), ще 32% підтримують надання російській статусу регіональної і 31% - надання російській офіційного статусу по всій країні.

Також, згідно з опитуванням, 82% респондентів вважають, що всі керівники держави та державні службовці повинні в робочий час спілкуватися державною мовою, 14% не згодні, 3,8% було складно відповісти.

Опитування проводилося з 14 по 19 серпня серед 2 тис. повнолітніх жителів усіх регіонів (крім окупованого Криму та деяких територій Луганської та Донецької області) методом особистого формалізованого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,3%.

Раніше Українські Новини повідомляли, в липні у Верховній Раді розглядали законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською мовою до вересня 2023 року.

Тим часом колишній мер Києва Леонід Черновецький просить Окружний адміністративний суд Києва зобов'язати Кабінет Міністрів внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної.

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