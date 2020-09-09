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09 вересня 2020, середа, 18:47 8
Судова влада 2020-09-09T20:15:02+03:00
Українські Новини
Черновецький подав на Кабмін до суду з вимогою надати російській мові статус державної

Черновецький подав на Кабмін до суду з вимогою надати російській мові статус державної

Валерия Драгомирова
Кабінет Міністрів України, російська мова, Мовне питання, Державна мова, Леонід Черновецький, Кабінет Міністрів, Друга державна мова
Черновецький. Фото: analitica.kiev.ua
Черновецький. Фото: analitica.kiev.ua

Ексмер Києва Леонід Черновецький, який, за даними ЗМІ, має намір повернутися в Україну, просить Окружний адміністративний суд Києва зобов'язати Кабінет Міністрів внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов, в якому суд просять зобов'язати Кабінет Міністрів України внести до Верховної Ради України проєкт закону про надання російській мові статусу державної. Позивачем вказано Леоніда Черновецького, відповідачем - Кабінет Міністрів України", - сказано в ньому.

Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність уряду, яка, на думку позивача, полягає в невнесення вищезгаданого законопроєкту на розгляд парламенту.

На даний момент судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українськi Новини, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що другою державної мовою в Україні може бути тільки англійська.

Також голова української делегації в Тристоронньої контактній групі колишній президент Леонід Кравчук допускає законодавчий дозвіл більш широкого застосування російської мови на Донбасі.

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