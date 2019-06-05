підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
05 червня 2019, середа, 19:57 15
Суспільство 2019-06-06T12:15:05+03:00
Українські Новини
Кожен п'ятий громадянин України хоче, щоб російська мова була державною мовою

Кожен п'ятий громадянин України хоче, щоб російська мова була державною мовою

Дві третини українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою в Україні, але одна п'ята – що і російському слід надати статус державного. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 травня по 3 червня.

Так, 66% опитаних – за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою.

21% виступають за надання російській мові державного статусу.

Ще 11% – за її офіційний статус у окремих регіонах.

2% не змогли відповісти на це питання.

Тим часом, "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

Також майже чверть українців вважають, що вибори Президента підсилили розкол у суспільстві.

Більше новин про: російська мова Мовне питання

Архів
Новини
Новий модуль очищення дозволив у 1,5 разу збільшити перероблення фільтрату на полігоні в Підгірцях, – КМДА 12:32
ДБР викликала на допит прес-секретаря Порошенка "через крадіжку стільців і комп'ютерів з ситуаційної кімнати", - Портнов 12:12
У день журналіста НСЖУ просить Зеленского перезапустити Раду з питань захисту свободи слова 12:08
Черговий дитбудинок сімейного типу у Святошинському районі отримав автомобіль, - Вікторія Муха 12:00
Рубль у київських обмінниках почав дешевшати 11:40
більше новин
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ 14:35
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok