Кожен п'ятий громадянин України хоче, щоб російська мова була державною мовою

Дві третини українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою в Україні, але одна п'ята – що і російському слід надати статус державного. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 травня по 3 червня.\r\nТак, 66% опитаних – за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою.\r\n21% виступають за надання російській мові державного статусу.\r\nЩе 11% – за її офіційний статус у окремих регіонах.\r\n2% не змогли відповісти на це питання.\r\nТим часом, "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".\r\nТакож майже чверть українців вважають, що вибори Президента підсилили розкол у суспільстві.