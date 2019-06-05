Кожен п'ятий громадянин України хоче, щоб російська мова була державною мовою

Дві третини українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою в Україні, але одна п'ята – що і російському слід надати статус державного. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 травня по 3 червня.

Так, 66% опитаних – за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою.

21% виступають за надання російській мові державного статусу.

Ще 11% – за її офіційний статус у окремих регіонах.

2% не змогли відповісти на це питання.

Тим часом, "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

Також майже чверть українців вважають, що вибори Президента підсилили розкол у суспільстві.