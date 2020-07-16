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16 липня 2020, четвер, 07:15 16
Верховна Рада і партії 2020-07-16T09:46:53+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Раді будуть голосувати за законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською

Сьогодні в Раді будуть голосувати за законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською

Валерия Драгомирова
Українська мова, російська мова, Мовне питання, Закон про освіту, Максим Бужанський
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

У четвер, 16 липня, у Верховній Раді розглянуть законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською мовою до вересня 2023 року.

Законопроєкт нардепа Максима Бужанського ("Слуга Народу") "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо навчання державною мовою в освітніх закладах" зареєстрований в Раді 31 жовтня під №2362.

Депутат пропонує парламенту продовжити можливість викладання в середній школі російською мовою до вересня 2023 року.

"Як ви пам'ятаєте, російськомовні школи мають перейти на українську з 2020 року. А всі інші, з 2023. Це чисто дискримінаційна норма, і я вніс законопроєкт, який усуває її. 23, так з 23го, так сказати)", - написав депутат у Telegram-каналі.

Згідно з чинним законом про освіту викладання мовами національних меншин може вестися в дошкільних закладах та у початковій школі.

Водночас, відповідно до перехідних положень до закону, викладання на офіційних мовах ЄС може вестися в середній школі до 1 вересня 2023 року, тоді як школярі навчалися на інших мовах нацменшин мають перейти на українську з 1 вересня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2020 Верховна Рада ухвалила закон про повну загальну середню освіту, який включає 3 моделі імплементації мовних норм закону про освіту для національних меншин.

Станом на 1 листопада 2019 року Україна для виконання рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") виконала 6 з 7 зобов'язань до закону про освіту.

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