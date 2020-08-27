Чиновник міськради в Одесі заразився коронавірусом

Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман інфікувався коронавірусом, тоді як Україна перебуває на карантині 169-й день Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Так, Вугельман повідомив, що перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів.

"На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест на днях отримав я. Зараз сиджу вдома на самоізоляції, лікарі оцінюють стан як задовільний", — написав заступник міського голови Одеси.

Вугельман нагадав, що вірус продовжує перебувати на піку активності й небезпечний для кожного.

Як повідомляли Українські Новини, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир у ЗСУ зростає кількість хворих на коронавірус.

Крім того, в червні Вищий антикорупційний суд заявив про позитивний перший тест на коронавірусну інфекцію у співробітника відомства.

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