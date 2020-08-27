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27 серпня 2020, четвер, 09:00 6
Суспільство 2020-08-27T09:45:01+03:00
Українські Новини
Чиновник міськради в Одесі заразився коронавірусом

Чиновник міськради в Одесі заразився коронавірусом

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Хворі на коронавірус
Павло Вугельман. Фото: Павло Вугельман/Facebook
Павло Вугельман. Фото: Павло Вугельман/Facebook

Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман інфікувався коронавірусом, тоді як Україна перебуває на карантині 169-й день. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Так, Вугельман повідомив, що перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів.

"На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест на днях отримав я. Зараз сиджу вдома на самоізоляції, лікарі оцінюють стан як задовільний", — написав заступник міського голови Одеси.

Вугельман нагадав, що вірус продовжує перебувати на піку активності й небезпечний для кожного.

Як повідомляли Українські Новини, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир у ЗСУ зростає кількість хворих на коронавірус.

Крім того, в червні Вищий антикорупційний суд заявив про позитивний перший тест на коронавірусну інфекцію у співробітника відомства.

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