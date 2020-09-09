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  • Україна закликала Росію приєднатися до інспекції в районі Шумів на Донбасі
09 вересня 2020, середа, 21:39 7
Політика 2020-09-09T22:30:01+03:00
Українські Новини
Україна закликала Росію приєднатися до інспекції в районі Шумів на Донбасі

Україна закликала Росію приєднатися до інспекції в районі Шумів на Донбасі

Ольга Фандорина
ТКГ, обстріли на Донбасі, Обстріли, Тристороння контактна група, загострення на Донбассі, Шуми
Обстріли на Донбасі. Фото: штаб ООС
Обстріли на Донбасі. Фото: штаб ООС

Україна закликає приєднатися до Спільної центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) Росію під час спільної інспекції в районі Шумов на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Так, Росія відмовилася від роботи в рамках СЦКК. Кожна нормальна людина прекрасно розуміє, з якою метою це було зроблено. Але наявність такої мети не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім одного - ще одного аргументу на користь правоти України. вкотре разом з міжнародним співтовариством закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватися від цього - абсурдно", - сказано в ньому.

Відзначається, що протягом шести тижнів з 27 липня цього року завдяки ефективності українських представників на переговорах в різних форматах вдалося досягти реального режиму припинення вогню на Донбасі.

Офіс Президента зазначає, що з метою спростування фейків і недопущення нових провокацій у середу Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) домовилася про спільну інспекції в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Юридично інспекцію проводять не боку військового конфлікту, а посередник - ОБСЄ в супроводі представників сторін.

ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше "глава" самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін планував обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

В той час, як домовленість про повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі розпочалася 27 вересня, й передбачає заборону використання безпілотників і здійснення розвідувальних дій

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