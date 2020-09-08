В Україну увірвався циклон: які області відчують похолодання першими

Після рекордно спекотного початку осені на другому тижні вересня в Україну прийде різке похолодання. Похолодання очікується вже з 8 вересня.

Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці в Facebook.

"Над західною частиною України — вже зараз атмосферний фронт, періодичні дощі, низька температура повітря в тилу фронту", — зазначено в повідомленні.

У столиці дощ можна очікувати вночі й вранці 8 вересня, вдень температура буде зберігатися на рівні від +20 до +22 градусів.

Водночас, як повідомляє ТСН, другий тиждень принесе українцям температурні гойдалки. Щодня погода буде різко змінюватися. З вівторка практично скрізь, крім півдня та частини сходу, температура опуститься до +21°C. У четвер в більшості областей знову буде спекотно і з грозами.

І це метеорологічне літо буде триматися не один тиждень, тому синоптики радять не поспішати зі зміною гардеробу.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог

Як пише superagronom, починаючи з 8 вересня в північних, західних і центральних областях очікується зниження температури, нічна температура опуститься до +7 ... +17°С, денна перебувати в межах +17 ... +29 ° С. Температура ґрунту становитиме +8 ... +15°С. У південних і східних областях прогнозують високі температури — +25 ... +32 ° с, які протримаються тривалий час з 7 по 8 вересня.

Починаючи з 9 вересня температури почнуть знижуватися, нічна температура на Сході становитиме +8 ... +14°С, денна досягне позначки +22 ... 28 ° С, у південних областях вночі очікується +11 ... +17 ° С, денна температура сягатиме +23 ... +31°С. температура грунту буде перебувати в межах +10 ... +18°С.

8 вересня числа циклон пошириться також на північну частину України, і частково охопить центральні і східні області. Вітер буде змінного напрямку — 1-4 м/с.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Зокрема, в жовтні в Україну прийде бабине літо, але будуть і періоди з різкими похолоданнями до заморозків на грунті.

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