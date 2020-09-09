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09 вересня 2020, середа, 17:03 4
Силові структури 2020-09-09T17:26:20+03:00
Українські Новини
В "ДНР" заявили, що спільно з українською стороною будуть інспектувати позиції біля Шумів

В "ДНР" заявили, що спільно з українською стороною будуть інспектувати позиції біля Шумів

Кира Молчанова
ДНР, Денис Пушилин, ТКГ, Тристороння контактна група, Засідання ТКГ, Шуми
Околиці селища Шуми. Фото: google.com/maps
Околиці селища Шуми. Фото: google.com/maps

В "Міністерстві закордонних справ" при угрупованні "ДНР" заявили про спільну інспекції з фіксації усунення порушень в районі Шумів на Донбасі 10 вересня.

Про це йдеться в повідомленні "МЗС ДНР" в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"У ході позачергової зустрічі Контактної групи нам нарешті вдалося домогтися від української сторони здійснення спільної інспекції з фіксації усунення допущених порушень щодо просування позицій збройних формувань України поблизу населеного пункту Шуми", - сказано в ньому.

Відзначається, що в спільній інспекції, яка відбудеться під час спостереження Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ 10 вересня в 14:00, візьмуть участь представники "Донецької Народної Республіки" і представники української сторони Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

"МЗС ДНР" закликає і Київ, і представників ОБСЄ поставитися до такого заходу з об'єктивністю, відповідальністю і повним усвідомленням важливості її здійснення в рамках взаємної узгодженості дій.

Як повідомляли Українськi Новини, стало відомо, що "глава" самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Раніше звинувачення "голови" у порушенні домовленостей про припинення вогню самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна не відповідає дійсності.

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