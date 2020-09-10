Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах

Сьогодні, 10 вересня, останній день, коли можна змінити місце голосування на місцевих виборах, які призначили на 25 жовтня .

Виборчу адресу можна змінити в місцевому відділенні реєстру виборців або онлайн.

Як змінити онлайн



Для цього необхідно цифровий підпис. Якщо його немає — можна оформити, не виходячи з дому, через сервіс "Приват24". Якщо це неможливо, то доведеться зібрати пакет документів і принести його до одного з українських центрів сертифікації.



Потім на сайті Державного реєстру виборців треба знайти "Особистий кабінет" (правий верхній кут), а в ньому вибрати "Заяви і запити", а вже в них — "Звернення про зміну виборчої адреси".

Сайт запропонує заповнити анкету, яку треба буде завізувати цифровим підписом.

На електронну пошту, вказану в анкеті, щонайменше через добу прийде лист-підтвердження про те, що ваша виборча адреса змінилася.

Як змінити в місцевому відділенні реєстру виборців



Потрібно прийти до такого відділення (найчастіше воно розташоване в райдержадміністрації або коло неї) з паспортом, написати заяву про зміну "виборчої адреси" і додати до неї копію документа, що підтверджує реальне місце проживання (не за місцем реєстрації).



Нагадаємо, раніше в Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020.



Раніше ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, провести місцеві вибори на території яких неможливо.

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