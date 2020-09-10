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Українські Новини
Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах

Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах

Валерия Драгомирова
Державний реєстр виборців, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, зміна виборчої адреси
Вибори. Фото: Цензор.нет
Вибори. Фото: Цензор.нет

Сьогодні, 10 вересня, останній день, коли можна змінити місце голосування на місцевих виборах, які призначили на 25 жовтня

Виборчу адресу можна змінити в місцевому відділенні реєстру виборців або онлайн.

Як змінити онлайн 

Для цього необхідно цифровий підпис. Якщо його немає — можна оформити, не виходячи з дому, через сервіс "Приват24". Якщо це неможливо, то доведеться зібрати пакет документів і принести його до одного з українських центрів сертифікації.

Потім на сайті Державного реєстру виборців треба знайти "Особистий кабінет" (правий верхній кут), а в ньому вибрати "Заяви і запити", а вже в них — "Звернення про зміну виборчої адреси".

Сайт запропонує заповнити анкету, яку треба буде завізувати цифровим підписом.

На електронну пошту, вказану в анкеті, щонайменше через добу прийде лист-підтвердження про те, що ваша виборча адреса змінилася. 

Як змінити в місцевому відділенні реєстру виборців

Потрібно прийти до такого відділення (найчастіше воно розташоване в райдержадміністрації або коло неї) з паспортом, написати заяву про зміну "виборчої адреси" і додати до неї копію документа, що підтверджує реальне місце проживання (не за місцем реєстрації). 

Нагадаємо, раніше в Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020

Раніше ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, провести місцеві вибори на території яких неможливо.

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