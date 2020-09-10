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10 вересня 2020, четвер, 05:15 10
Суспільство 2020-09-10T06:45:01+03:00
Українські Новини
В кінці року українцям перерахують пенсії. Хто отримає найбільше підвищення

В кінці року українцям перерахують пенсії. Хто отримає найбільше підвищення

Анна Рудык
Пенсії, пенсія, пенсія в Україні, підвищення пенсії
Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "АиФ"

Українців в грудні 2020 року чекає підвищення мінімальної пенсії з 1712 до 1769 гривень, а максимальної - з 17 120 до 17 690 грн у той час, як стало відомо, що Пенсійний фонд України направив вже більше ніж 12 млрд гривень на фінансування пенсій вересня. Про це пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що максимальна пенсія збільшиться на 570 грн, мінімальна - на 57 грн. Крім того, якщо зараз прибавка за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через кілька місяців вона збільшиться до 17,6 грн.

Зазначається, що українці, які зараз мають повний стаж, отримують як мінімум 2100 грн. На них фактично підвищення мінімальної пенсії не вплине, однак за рахунок зростання доплати їх виплати можуть незначно збільшиться.

Також в 2020 році Рада прийняла два закони, згідно з якими люди старше 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тис. грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в сумі 500 грн на місяць до пенсії довічно.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня збільшився мінімальний розмір пенсії  для непрацюючих пенсіонерів у зв'язку з підвищенням в Україні мінімалки.  

Тим часом  вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно.

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