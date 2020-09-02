Фарбували пеньки і клали асфальт: як на Харківщині до приїзду Зеленського марафет наводили

Влада Харкова до приїзду президента Володимира Зеленського в область на швидку руку стали класти асфальт, садити квіти, обробляти паркани і фарбувати пеньки .

Про це повідомляє Telegram-канал ВЕХА , який опублікував відео від очевидців цього дійства.

Пізно вночі, поки президент мирно спав у своєму ліжку, комунальники Пісочина на Харківщині почали класти асфальт на одній з вулиць міста, де ймовірно пролягав маршрут кортежу Зеленського.

У тих місцях, де стан дорожнього покриття явно відповідало нормі його посилено мили співробітники Місцевої пожежної команди, використовуючи для цього пожежну машину.

Крім того, на вулицях міста комунальники провели експрес-облагороджування. Вулиці посилено прибиралися, залізні огорожі оброблялися, щоб виглядати новими, фарбувалися бордюри.

Як видно на фотографії, комунальники явно захопилися з фарбуванням, що навіть зафарбували пень.

Зазначається, що в самому Харкові на одній з центральних вулиць міста стали також нашвидку ремонтувати дорогу перед приїздом Зеленського. Внаслідок рух на цій ділянці було сильно ускладнено, утворилися численні пробки.

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2020 року, коли Зеленський зі схожим візитом відвідав Волинську область, військовослужбовцям 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації наказали вигрібати воду з калюж .

Крім того, під час поїздки в Миколаївську область президент влаштував скандал під час зустрічі з главою ОДА і зажадав його звільнитися.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини