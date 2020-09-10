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10 вересня 2020, четвер, 12:21 10
Президент 2020-09-10T13:45:03+03:00
Українські Новини
Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вперше з 1995 не роздавали іменних пістолетів

Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вперше з 1995 не роздавали іменних пістолетів

Виолетта Чайковская
Президент України, Володимир Зеленський, Нагородна зброя, Нагородження, Петро Порошенко
Пістолет. Фото: pixabay
Пістолет. Фото: pixabay

Починаючи з 2019 року, колишній Президент Петро Порошенко (2014-2019) і нинішній Володимир Зеленський не нагороджували нікого іменною вогнепальною зброєю.

Про це сказано у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

"Нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" у 2019 році не проводилося", — сказано в ньому.

У 2019 відповідні укази не видавав ні Порошенко, ні Зеленський.

"У період з 1 січня до 30 червня 2020 року нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя "не проводилося", — сказано про аналогічні укази Зеленського протягом першого півріччя нинішнього року.

Відзнака Президента "Іменна вогнепальна зброя" - це пістолет "Форт-21.02" калібру 9 мм з бойовим комплектом з 16 патронів.

Корпус пістолета виготовляється з конструкційних сталей, рукоятка — з благородних порід дерева, зовнішні деталі прикрашено художньою декоративною різьбою, а на пластині гравірується ім'я нагородженого.

Ця відзнака була заснована в 1995 році за президентства другого глави держави Леоніда Кучми.

Всього в 1995-2018 Президенти видали іменну вогнепальну зброю 152 особам.

Кучма за час президентства (до 2005) нагородив іменними пістолетами найбільше людей — 85, а наступний глава держави Віктор Ющенко (в 2005-2010) — найменше — лише 5.

Віктор Янукович у 2010-2014 роках видав 18 нагородних пістолетів, а Порошенко з 2014 по 2018 - 26.

Зеленський поки що не видавав іменну вогнепальну зброю нікому.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше ми публікували повний список власників нагородної зброї від Президентів Кучми, Ющенка і Януковича.

Порошенко нагородив іменними пістолетами футболістів національної збірної, їх тренера і голови Федерації футболу.

Також лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош отримав пістолет в нагороду від Порошенка.

Крім того, Порошенко озброїв іменним вогнестрілом радника Президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона.

Крім нього Порошенко нагородив іменною вогнепальною зброєю прем'єрів Катару і Кувейту.

Водночас Зеленський проти легалізації зброї

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