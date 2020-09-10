Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вперше з 1995 не роздавали іменних пістолетів

Починаючи з 2019 року, колишній Президент Петро Порошенко (2014-2019) і нинішній Володимир Зеленський не нагороджували нікого іменною вогнепальною зброєю. Про це сказано у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин. "Нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" у 2019 році не проводилося", — сказано в ньому. У 2019 відповідні укази не видавав ні Порошенко, ні Зеленський. "У період з 1 січня до 30 червня 2020 року нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя "не проводилося", — сказано про аналогічні укази Зеленського протягом першого півріччя нинішнього року. Відзнака Президента "Іменна вогнепальна зброя" - це пістолет "Форт-21.02" калібру 9 мм з бойовим комплектом з 16 патронів. Корпус пістолета виготовляється з конструкційних сталей, рукоятка — з благородних порід дерева, зовнішні деталі прикрашено художньою декоративною різьбою, а на пластині гравірується ім'я нагородженого. Ця відзнака була заснована в 1995 році за президентства другого глави держави Леоніда Кучми. Всього в 1995-2018 Президенти видали іменну вогнепальну зброю 152 особам. Кучма за час президентства (до 2005) нагородив іменними пістолетами найбільше людей — 85, а наступний глава держави Віктор Ющенко (в 2005-2010) — найменше — лише 5. Віктор Янукович у 2010-2014 роках видав 18 нагородних пістолетів, а Порошенко з 2014 по 2018 - 26. Зеленський поки що не видавав іменну вогнепальну зброю нікому. Як повідомляли Українськi Новини, раніше ми публікували повний список власників нагородної зброї від Президентів Кучми, Ющенка і Януковича. Порошенко нагородив іменними пістолетами футболістів національної збірної, їх тренера і голови Федерації футболу. Також лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош отримав пістолет в нагороду від Порошенка. Крім того, Порошенко озброїв іменним вогнестрілом радника Президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона. Крім нього Порошенко нагородив іменною вогнепальною зброєю прем'єрів Катару і Кувейту. Водночас Зеленський проти легалізації зброї.