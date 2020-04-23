Аваков після програшу всіх можливих судів щодо "роздачі зброї" вирішив взагалі "засекретити" цю тему

Після того, як українські суди всіх інстанцій (від першої до Верховного суду) визнали порушенням закону спроби Міністерства внутрішніх справ "секретити" прізвища одержувачів нагородної зброї від Авакова, в самому міністерстві назвали "державною таємницею" саму інформацію про подібні нагородження.

Це випливає з відповіді МВС на інформаційний запит Українських Новин.

Журналісти просили надати статистику про кількість виданих міністром наказів про вручення нагород "Вогнепальна зброя" за поточний рік, кількість виданих за цими наказами одиниць вогнепальної зброї, а також надати копії наказів.



У міністерстві вперше відмовилися надати навіть статистичні дані.

"При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 8 Закону України" Про державну таємницю ", статті 1.4.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ від 12.08.2005 №440 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 року під №902 / 11182, запитувані відомості мають ознаки інформації з обмеженим доступом", - йдеться у відповіді.

В цілому відповідь МВС містить повний перелік раніше вже відкинутих судами аргументів про "конфіденційність" інформації про нагородження вогнепальною зброєю. При цьому, у відповіді вперше погодилися, що навіть з юридично сумнівними відсилаючи до "конфіденційності" і "персональних даних" вони зобов'язані надати на запит "знеособлені" копії наказів. Але тут же, по суті, заявили, що інформація про нагородження вогнепальною зброєю - державна таємниця.

Закон "Про доступ до публічної інформації", який почав діяти в Україні з 2011 року і в якому було прямо прописано, що в питаннях надання інформації треба керуватися саме його положеннями, прямо забороняє обмежувати доступ до інформації про розпорядження державним майном. Яким є вогнепальна зброя, що видається Аваковим в якості винагороди.

Раніше МВС і сам міністр Арсен Аваков називали хоча б кількість вогнепальної зброї, яка вручається "від міністра". Так, в 2019 році нагородну "Вогнепальна зброя" отримали 438 осіб, до 2018 року – 588.

За підрахунками журналістів, тільки за 2014-2016 роки міністр Арсен Аваков в середньому, щомісяця вручав 32 відомчих відзнаки "Вогнепальна зброя". До цього переліку входили не тільки пістолети: ПМ, Форт і Глок, але і штурмові гвинтівки - "Форт-224", пістолети-кулемети MP5, Але справжньою "вишенькою на торті" в арсеналі імені Авакова є подарований своєму шефові Арсенію Яценюку легендарний 56-П-421, кулемет "Максим".

Все ж, тільки за перші три роки перебування на посаді Аваков роздав 2200 нагородних пістолетів. Хоча сам міністр за той же період називав цифру в 1322 "стовбури".

Українські Новини ще в травні 2016 року відсудили у Авакова дані, кому він роздав нагородну зброю. Протягом 2016-2017 років суди всіх інстанцій підтвердили, що МВС зобов'язане розкрити прізвища одержувачів вогнепальної зброї в якості "нагородної" згідно з наказами міністра. Суд також зобов'язав ГПУ зареєструвати кримінальне провадження стосовно фактів видачі Аваковим нагородної зброї за заявою Українських Новин.

Тим не менш, з тих пір рішення судів залишається невиконаним. Ні Державна виконавча служба Мін'юсту, ні інші органи не можуть змусити Авакова виконати судові рішення і оприлюднити прізвища громадян, яким він вручив кілька тисяч одиниць вогнепальної зброї.