Легалізація зброї: Зеленський відповів на петицію

Президент Володимир Зеленський у відповідь на електронну петицію про унормування обігу зброї в державі, зокрема короткоствольної, та права на її застосування з метою захисту заявив, що вважає легалізацію передчасною.

Про це йдеться у його відповіді на петицію, передають Українськi Новини.

"Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", - відповів він.

Петиція була зареєстрована головою наглядової ради всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація власників зброї" та підтримана більш ніж 25 тис. громадян.

Президент подякував автору петиції, членам "Української асоціації власників зброї", а також підписантам петиції за її підтримку.

"Висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані до Комісії з питань правової реформи", - пообіцяв Зеленський.

Він додав, що через тривалу воєнну агресивну політику Росії щодо України, проведення бойових дій на Сході велика кількість зброї знаходиться у незаконному обігу

У зв'язку з цим глава держави вважає, що комплексне та фахове вивчення ситуації у цій сфері, насамперед з урахуванням аналізу досвіду іноземних держав, а також стану військово-політичної і оперативної ситуації, громадського порядку та публічної безпеки, може стати надійним підґрунтям для ухвалення правильних рішень у питаннях запобігання виникненню додаткових причин та умов для легковажного і зневажливого ставлення до людського життя.

Як повідомляли Українськi Новини, в ході передвиборної кампанії з президентських виборів Зеленський був проти легалізації зброї, але за дозвіл на використання маріхуани в медичних цілях.

Слідом за Зеленським Петро Порошенко висказався щодо легалізації зброї.

У 2018 році Порошенко нагородив іменною вогнепальною зброєю 7 осіб. Серед інших, пістолет від Президента отримав Дмитро Ярош (колишній лідер "Правого сектору"). Також Порошенко озброїв радника Президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона.

З початку президентського строку до 2017 року Порошенко вручив 15 одиниць вогнепальної зброї. Зокрема, в 2015 році Порошенко нагородив іменними пістолетами футболістів національної збірної, їх тренера та голову Федерації футболу.

Напикінці 2016 року ми публікували повний спиок власників зброї від президентів. Тоді за підрахунками Української асоціації власників зброї, на руках у громадян було близько 40 тисяч одиниць нагородних пістолетів.