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  • Масштабні пожежі охопили Каліфорнію, горять сотні тисяч гектарів. Апокаліптичні фото
10 вересня 2020, четвер, 12:01 6
Америка 2020-09-10T13:30:03+03:00
Українські Новини
Масштабні пожежі охопили Каліфорнію, горять сотні тисяч гектарів. Апокаліптичні фото

Масштабні пожежі охопили Каліфорнію, горять сотні тисяч гектарів. Апокаліптичні фото

Александр Савич
США, пожежа, Каліфорнія, Пожежа в Каліфорнії

Вже кілька днів на Західному узбережжі США вирують масштабні пожежі, що охопили близько 800 тисяч гектарів, тоді як в Україні зафіксовано пожежі в Луганській області. Про це повідомляє CNBC.

У Каліфорнії пожежі відбуваються щороку, але цього разу вони досягли колосальних масштабів.

У штаті оголошено надзвичайний стан. 38 млн осіб отримали попередження про евакуацію, яка може настати в будь-який момент.

Горять також і інші штати: Арізона, Юта, Невада, Айдахо.

Пожежники та волонтери безперервно гасять вогонь, але локалізувати пожежі поки не вдається.

В повітрі по всій території стоїть дуже густий дим, який видно з космосу.

Фотографії з місця подій нагадують кадри з фільму-апокаліпсису.

Известный мост Золотые ворота в Сан-Франциско. Фото: twitter/melyyflo
Відомий міст на Західному узбережжі США Золоті ворота. Фото: twitter/melyyflo
Небо в Калифорнии окрасилось в красный цвет из-за пожаров и дыма. Фото: twitter/moondoggsikes80
В деяких районах Каліфорнії небо червоного кольору від пожеж і диму. Фото: twitter/moondoggsikes80
Днем в Калифорнии на улице сумерки. Фото: twitter/juanitaincali
Вдень на вулиці в Каліфорнії сутінки. Фото: twitter/juanitaincali
Утро в Калифорнии выглядит так. Фото: twitter/MsBeautyphile
Ранок в Каліфорнії через пожежі виглядає так. Фото: twitter/MsBeautyphile
Небо в Калифорнии окрашено в оранжевый цвет. Фото: twitter/mithrilmaker
Небо в Каліфорнії помаранчевого кольору через пожежі. Фото: twitter/mithrilmaker
Города Калифорнии затянуло оранжевым дымом из-за пожаров. Фото: twitter/mithrilmaker
Міста Каліфорнії затягнуло помаранчевим димом від пожеж. Фото: twitter/mithrilmaker

Користувачі Twitter також зазначають, що зараз Західне узбережжя США нагадує кадри з фільму Дені Вільнева "Той, що біжить по лезу 2049".

Небо в палаючих штатах забарвилося в помаранчевий і червоний кольори.

Тварини виходять до людей з лісів в пошуках води.

Як повідомляли Українські новини, у Харківській області горіли 500 гектарів.

Також в результаті пожежі в Луганській області загинув чоловік.

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