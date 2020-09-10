Масштабні пожежі охопили Каліфорнію, горять сотні тисяч гектарів. Апокаліптичні фото

Вже кілька днів на Західному узбережжі США вирують масштабні пожежі, що охопили близько 800 тисяч гектарів, тоді як в Україні зафіксовано пожежі в Луганській області. Про це повідомляє CNBC. У Каліфорнії пожежі відбуваються щороку, але цього разу вони досягли колосальних масштабів. У штаті оголошено надзвичайний стан. 38 млн осіб отримали попередження про евакуацію, яка може настати в будь-який момент. Kyle StClaire is moving his lawn off his home in south Molalla. He says he's likes to keep his yard nice, especially now in case "the lord decides to take it." @OPB pic.twitter.com\/gZ2QUfc2S0 — Monica Samayoa (@m0nica10) September 9, 2020 Горять також і інші штати: Арізона, Юта, Невада, Айдахо. Пожежники та волонтери безперервно гасять вогонь, але локалізувати пожежі поки не вдається. My God! #CaliforniaFires pic.twitter.com\/ynEEw6yxM2 — W.E. Dupree (@WayneDupreeShow) September 10, 2020 В повітрі по всій території стоїть дуже густий дим, який видно з космосу. Unprecedented amount of smoke in the atmosphere as a record number of acres burn across California & the West. From space, you can't even see @KarlTheFog & the marine layer as the smoke extends well out over the Pacific. #CAwx #CAFires #Smoke #BayArea @CAL_FIRE @NOAASatellites pic.twitter.com\/hP77TlsDCb — NWS Bay Area (@NWSBayArea) September 9, 2020 Фотографії з місця подій нагадують кадри з фільму-апокаліпсису. [gallery-6153] Користувачі Twitter також зазначають, що зараз Західне узбережжя США нагадує кадри з фільму Дені Вільнева "Той, що біжить по лезу 2049". Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com\/B2wahjkeRw — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020 Небо в палаючих штатах забарвилося в помаранчевий і червоний кольори. Тварини виходять до людей з лісів в пошуках води. During the #CaliforniaFires, remember to be kind to animals pic.twitter.com\/z5IXJ18cav — Daniel Schneider (@BiologistDan) September 9, 2020 Як повідомляли Українські новини, у Харківській області горіли 500 гектарів. Також в результаті пожежі в Луганській області загинув чоловік.