Масштабні пожежі охопили Каліфорнію, горять сотні тисяч гектарів. Апокаліптичні фото

У Каліфорнії пожежі відбуваються щороку, але цього разу вони досягли колосальних масштабів.

У штаті оголошено надзвичайний стан. 38 млн осіб отримали попередження про евакуацію, яка може настати в будь-який момент.

Kyle StClaire is moving his lawn off his home in south Molalla. He says he's likes to keep his yard nice, especially now in case "the lord decides to take it." @OPB pic.twitter.com/gZ2QUfc2S0

Горять також і інші штати: Арізона, Юта, Невада, Айдахо.

Пожежники та волонтери безперервно гасять вогонь, але локалізувати пожежі поки не вдається.

В повітрі по всій території стоїть дуже густий дим, який видно з космосу.

Unprecedented amount of smoke in the atmosphere as a record number of acres burn across California & the West. From space, you can't even see @KarlTheFog & the marine layer as the smoke extends well out over the Pacific. #CAwx #CAFires #Smoke #BayArea @CAL_FIRE @NOAASatellites pic.twitter.com/hP77TlsDCb