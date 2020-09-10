Масштабні пожежі охопили Каліфорнію, горять сотні тисяч гектарів. Апокаліптичні фото

Фотографії з місця подій нагадують кадри з фільму-апокаліпсису.

В повітрі по всій території стоїть дуже густий дим, який видно з космосу.

Пожежники та волонтери безперервно гасять вогонь, але локалізувати пожежі поки не вдається.

Горять також і інші штати: Арізона, Юта, Невада, Айдахо.

У штаті оголошено надзвичайний стан. 38 млн осіб отримали попередження про евакуацію, яка може настати в будь-який момент.

У Каліфорнії пожежі відбуваються щороку, але цього разу вони досягли колосальних масштабів.

Небо в Каліфорнії помаранчевого кольору через пожежі. Фото: twitter/mithrilmaker

Ранок в Каліфорнії через пожежі виглядає так. Фото: twitter/MsBeautyphile

Вдень на вулиці в Каліфорнії сутінки. Фото: twitter/juanitaincali

В деяких районах Каліфорнії небо червоного кольору від пожеж і диму. Фото: twitter/moondoggsikes80

Небо в Каліфорнії помаранчевого кольору через пожежі. Фото: twitter/mithrilmaker

Ранок в Каліфорнії через пожежі виглядає так. Фото: twitter/MsBeautyphile

Вдень на вулиці в Каліфорнії сутінки. Фото: twitter/juanitaincali

В деяких районах Каліфорнії небо червоного кольору від пожеж і диму. Фото: twitter/moondoggsikes80

Користувачі Twitter також зазначають, що зараз Західне узбережжя США нагадує кадри з фільму Дені Вільнева "Той, що біжить по лезу 2049".

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

Небо в палаючих штатах забарвилося в помаранчевий і червоний кольори.

Тварини виходять до людей з лісів в пошуках води.

During the #CaliforniaFires, remember to be kind to animals pic.twitter.com/z5IXJ18cav — Daniel Schneider (@BiologistDan) September 9, 2020

Як повідомляли Українські новини, у Харківській області горіли 500 гектарів.

Також в результаті пожежі в Луганській області загинув чоловік.

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