У лютому продажі легкових електромобілів зросли на 67%

У лютому продажі легкових електромобілів збільшилися на 67% до 623 одиниць в порівняно з лютим 2019 року, при цьому у січні продажі електромобілів зросли на третину.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У лютому українці придбали і поставили на облік 663 електромобілі, з яких тільки 29 шт. були новими. Основну масу зареєстрованих у минулому місяці електромобілів становлять легкові авто - 623 штук. Порівняно з минулим роком лютневі реєстрації легкових авто на електротязі зросли на 67 відсотків", - сказано в ньому.

Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку продовжує залишатися Nissan Leaf - 252 продажі в лютому.

На другому місці Tesla Model S - продано 57 одиниць, на третьому - Tesla Model 3 - продано 56 одиниць.

З 40 комерційних електромобілів, проданих у лютому на українському ринку, 38 були Renault Kangoo Z.E.

Як повідомляли Українські Новини, у минулому році продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані.

Найбільш популярними легковим електромобілем в Україні в 2019 році став Nissan Leaf - 3 217 продажів, на другому місці - Tesla Model S (продано 623 одиниці), на третьому - Volkswagen Е-Golf - (продано 360 одиниці).