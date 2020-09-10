У мережі з'явився перший трейлер екранізації легендарного науково-фантастичного роману "Дюна"

Режисером нової екранізації "Дюни" став відомий франко-канадський режисер Дені Вільнев, який відомий тим, що зняв такі фільми як "Прибуття", "Той, що біжить по лезу 2049" і "Полонянки".

Головні ролі у фільмі зіграли Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скашгорд, Хав'єр Бардем та інші.

Раніше Вільнев говорив, що знімання "Дюни" - це "проєкт його життя".

"Дюна" Вільнева - це не перша екранізація культової книги Герберта. У 1984 році на екрани вийшов фільм "Дюна", режисером якого став інший відомий майстер - Девід Лінч.

Світова прем'єра фільму була запланована на 20 серпня 2020 року, але пізніше її перенесли на 18 грудня цього року.

Прем'єра в Україні - 17 січня 2020 року.

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