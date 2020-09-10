У мережі з'явився перший трейлер екранізації легендарного науково-фантастичного роману "Дюна"

Слідом за появою другого трейлера нового фільму про пригоди Джеймса Бонда "Чи не час помирати", в мережі з'явився перший трейлер нової екранізації легендарного науково-фантастичного роману Френка Герберта "Дюна". Про це повідомляється на сторінці фільму на сайті IMDB. Режисером нової екранізації "Дюни" став відомий франко-канадський режисер Дені Вільнев, який відомий тим, що зняв такі фільми як "Прибуття", "Той, що біжить по лезу 2049" і "Полонянки". Головні ролі у фільмі зіграли Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скашгорд, Хав'єр Бардем та інші. Раніше Вільнев говорив, що знімання "Дюни" - це "проєкт його життя". "Дюна" Вільнева - це не перша екранізація культової книги Герберта. У 1984 році на екрани вийшов фільм "Дюна", режисером якого став інший відомий майстер - Девід Лінч. Світова прем'єра фільму була запланована на 20 серпня 2020 року, але пізніше її перенесли на 18 грудня цього року. Прем'єра в Україні - 17 січня 2020 року. Як повідомляли Українські Новини, Том Круз здивував усіх своїм неймовірним стрибком з мотоцикла в прірву. Також MONATIK випустив фільм-мюзикл "Ритм" з українськими зірками.