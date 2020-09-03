MONATIK випустив фільм-мюзикл "Ритм" з українськими зірками. Серед них Віра Брежнєва і Юлія Саніна

Український співак, автор пісень і композитор Дмитро Монатік, більш відомий як MONATIK, презентував фільм-мюзикл з українськими зірками шоу-бізу в той час, як Оля Полякова виступила з заявою, розкритикувавши уряду через заборон концертної діяльності. Про це повідомляється на офіційній сторінці виконавця в Facebook. Фільм-мюзикл Дмитра Монатика отримав назву "Ритм". Режисером стала відомий український кліпмейкер Таня Муінне. Дмитро Монатік став автором сценарію мюзиклу, а також композитором. Хронометраж нового творіння Монатика становить 40 хвилин. Серед зірок, які з'являються в мюзиклі The Hardkiss, Віра Брежнєва, Alyona Alyona, Время и Стекло, Tayanna, Влад Яма, Гарік Корогодський, сам Дмитро Монатік і багато інших. "Коли епідемії собою заповнювали світ, а війни - світ винищували. Люди шукали ритм, в якому іноді від усього відпочивали. Ритм - місце непросте і навіть пройняте магією, так би мовити. Але, якщо ти шукаєш емоцій нових, кращого місця не знайти", - йдеться в анонсі мюзиклу на сторінці артиста в Facebook. Як повідомляли Українські новини, Барак Обама розповів, яку музику він слухав влітку 2020 року . Також українські музиканти об'єдналися в профспілку, метою якого називають поліпшення роботи музичного ринку і його інтеграція в життя України, а також вихід в Європу.