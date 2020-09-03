MONATIK випустив фільм-мюзикл "Ритм" з українськими зірками. Серед них Віра Брежнєва і Юлія Саніна

через заборон концертної діяльності . Український співак, автор пісень і композитор Дмитро Монатік, більш відомий як MONATIK, презентував фільм-мюзикл з українськими зірками шоу-бізу в той час, як Оля Полякова виступила з заявою, розкритикувавши уряду Про це повідомляється на офіційній сторінці виконавця в Facebook.

Фільм-мюзикл Дмитра Монатика отримав назву "Ритм". Режисером стала відомий український кліпмейкер Таня Муінне.

Дмитро Монатік став автором сценарію мюзиклу, а також композитором.

Хронометраж нового творіння Монатика становить 40 хвилин.

Серед зірок, які з'являються в мюзиклі The Hardkiss, Віра Брежнєва, Alyona Alyona, Время и Стекло, Tayanna, Влад Яма, Гарік Корогодський, сам Дмитро Монатік і багато інших.

"Коли епідемії собою заповнювали світ,

а війни - світ винищували.

Люди шукали ритм,

в якому іноді від усього відпочивали.

Ритм - місце непросте і навіть пройняте магією,

так би мовити.

Але, якщо ти шукаєш емоцій нових,

кращого місця не знайти", - йдеться в анонсі мюзиклу на сторінці артиста в Facebook.

Як повідомляли Українські новини, Барак Обама розповів, яку музику він слухав влітку 2020 року .

Також українські музиканти об'єдналися в профспілку, метою якого називають поліпшення роботи музичного ринку і його інтеграція в життя України, а також вихід в Європу.

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