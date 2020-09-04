У мережі з'явився новий трейлер фільму про Джеймса Бонда "Чи не час помирати"

В мережі з'явився новий трейлер чергового фільму про Джеймса Бонда "Чи не час помирати" в той час, як відбулася онлайн-презентація фільму-мюзиклу MONATIK'а "Ритм". Про це повідомляє офіційний сайт фільму. Це вже 25-ий фільм про Джеймса Бонда за всю його багатовікову історію. Цього разу глядачі побачать історію, в якій агент 007 тимчасово залишає службу, однак йому не дають спокійно відпочити старі знайомі з ЦРУ, які просять Бонда допомогти їм. Головну роль агента МІ-6 в п'ятий і останній раз зіграв Деніел Крейг. Режисером фільму став Кері Фукунага, який відомий за роботами над фільмами "Воно", "Джейн Ейр" і "Без імені". Також в новому фільмі про Джеймса Бонда зіграли такі відомі актори як Рейф Файнс, Рамі Малек, Леа Сейду та Наомі Харріс. Зйомки фільму проходили в Італії, на Ямайці, в Великобританії і Норвегії. Основну музичну тему "Чи не час помирати" виконала популярна співачка, 18-річна Біллі Айлиш. Вона стала наймолодшим виконавцем в історії великих музичних тем фільмів про Бонда. Дата прем'єри в Україні поки невідома. Як повідомляли Українські новини, у Києві знімали бойовик від Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі . Також рідкісні архівні кадри про Чорнобиль показали в новому кліпі Telepopmusik.