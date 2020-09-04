У мережі з'явився новий трейлер фільму про Джеймса Бонда "Чи не час помирати"

в той час, як відбулася онлайн-презентація фільму-мюзиклу MONATIK'а "Ритм" . В мережі з'явився новий трейлер чергового фільму про Джеймса Бонда "Чи не час помирати" Про це повідомляє офіційний сайт фільму.

Це вже 25-ий фільм про Джеймса Бонда за всю його багатовікову історію.

Цього разу глядачі побачать історію, в якій агент 007 тимчасово залишає службу, однак йому не дають спокійно відпочити старі знайомі з ЦРУ, які просять Бонда допомогти їм.

Головну роль агента МІ-6 в п'ятий і останній раз зіграв Деніел Крейг.

Режисером фільму став Кері Фукунага, який відомий за роботами над фільмами "Воно", "Джейн Ейр" і "Без імені".

Також в новому фільмі про Джеймса Бонда зіграли такі відомі актори як Рейф Файнс, Рамі Малек, Леа Сейду та Наомі Харріс.

Зйомки фільму проходили в Італії, на Ямайці, в Великобританії і Норвегії.

Основну музичну тему "Чи не час помирати" виконала популярна співачка, 18-річна Біллі Айлиш. Вона стала наймолодшим виконавцем в історії великих музичних тем фільмів про Бонда.

Дата прем'єри в Україні поки невідома.

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