Том Круз стрибнув з трампліна в прірву на мотоциклі. Неймовірний каскадерські трюк актора потрапив в мережу

В мережі з'явилося відео неймовірного каскадерського трюку у виконанні Тома Круза на зйомках фільму "Місія нездійсненна 7" слідом за новим трейлером фільму про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати", який має вийти на екрани восени цього року. Про це повідомляє Twitter-аккаунт LightsCameraPod. Голлівудський актор Том Круз, який відомий своєю любов'ю до самостійного виконання каскадерских трюків, знову здивував своїх шанувальників і всіх шанувальників каскадерської майстерності. На зйомках чергової частини шпигунського бойовика "Місія нездійсненна" актор на мотоциклі на великій швидкості стрибнув у прірву з величезного трампліну, після чого злетів над прірвою на парашуті. Висота над рівнем моря, на якій був встановлений трамплін, становила 1200 метрів. Зйомки цього епізоду проходили в Норвегії. Прем'єра фільму очікується в 2021 році. New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’.(via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com\/IoXtsZyj9v — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) September 7, 2020 Як повідомляли Українські новини, у Києві знімали бойовик від Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі . Також рідкісні архівні кадри про Чорнобиль показали в новому кліпі Telepopmusik.