Том Круз стрибнув з трампліна в прірву на мотоциклі. Неймовірний каскадерські трюк актора потрапив в мережу

лідом за новим трейлером фільму про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати" , який має вийти на екрани восени цього року . В мережі з'явилося відео неймовірного каскадерського трюку у виконанні Тома Круза на зйомках фільму "Місія нездійсненна 7" с Про це повідомляє Twitter-аккаунт LightsCameraPod.

Голлівудський актор Том Круз, який відомий своєю любов'ю до самостійного виконання каскадерских трюків, знову здивував своїх шанувальників і всіх шанувальників каскадерської майстерності.

На зйомках чергової частини шпигунського бойовика "Місія нездійсненна" актор на мотоциклі на великій швидкості стрибнув у прірву з величезного трампліну, після чого злетів над прірвою на парашуті.

Висота над рівнем моря, на якій був встановлений трамплін, становила 1200 метрів. Зйомки цього епізоду проходили в Норвегії.

Прем'єра фільму очікується в 2021 році.

New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’.

(via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com/IoXtsZyj9v — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) September 7, 2020

Як повідомляли Українські новини, у Києві знімали бойовик від Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі .

Також рідкісні архівні кадри про Чорнобиль показали в новому кліпі Telepopmusik.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини