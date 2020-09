Том Круз стрибнув з трампліна в прірву на мотоциклі. Неймовірний каскадерські трюк актора потрапив в мережу

Голлівудський актор Том Круз, який відомий своєю любов'ю до самостійного виконання каскадерских трюків, знову здивував своїх шанувальників і всіх шанувальників каскадерської майстерності.

На зйомках чергової частини шпигунського бойовика "Місія нездійсненна" актор на мотоциклі на великій швидкості стрибнув у прірву з величезного трампліну, після чого злетів над прірвою на парашуті.

Висота над рівнем моря, на якій був встановлений трамплін, становила 1200 метрів. Зйомки цього епізоду проходили в Норвегії.

Прем'єра фільму очікується в 2021 році.

New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’.



(via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com/IoXtsZyj9v