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  • Богдан заявив, що чиновники Офісу президента часто обідають з Порошенком
10 вересня 2020, четвер, 08:51 8
Політика 2020-09-10T10:15:02+03:00
Українські Новини
Богдан заявив, що чиновники Офісу президента часто обідають з Порошенком

Богдан заявив, що чиновники Офісу президента часто обідають з Порошенком

Валерия Драгомирова
Інтерв'ю, Андрій Богдан, Офіс президента, Офіс Президента України
Петро Порошенко. Фото: Facebook/petroporoshenko
Петро Порошенко. Фото: Facebook/petroporoshenko

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що деякі чиновники нинішнього ОПУ обідають з експрезидентом Петром Порошенком.

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. 

"Те, що зараз відбувається, це, по-моєму, роздування рейтингу Петра Олексійовича. Я чув, що деякі чиновники Офісу президента часто бувають в "Санаханті" (ресторан в центрі Києва, — УН), де, зовсім випадково обідають з Петром Олексійовичем. Ці збіги бувають дуже часто", — сказав Богдан.

При цьому він зазначив, що не буде називати прізвища.

"Мені подобається, коли дехто буде бігати по стелі, обурюватися: "Що він сказав?" А всі будуть говорити: "Так він же тебе не називав, чого ти нервуєш?" — повідомив ексглава ОПУ.

Богдан додав, що зустрічі часто проходять в "Санаханті".

"Деякі телеграм-канали, яким я вірю, говорили, що як мінімум 4 рази це (зустрічі чиновників ОПУ і Порошенко - прим. Ред.)", — зазначив він.



Як повідомляли Українські Новини, Богдан розповів, що найбільший вплив на Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко. 

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