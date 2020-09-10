Богдан заявив, що чиновники Офісу президента часто обідають з Порошенком

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що деякі чиновники нинішнього ОПУ обідають з експрезидентом Петром Порошенком.

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Те, що зараз відбувається, це, по-моєму, роздування рейтингу Петра Олексійовича. Я чув, що деякі чиновники Офісу президента часто бувають в "Санаханті" (ресторан в центрі Києва, — УН), де, зовсім випадково обідають з Петром Олексійовичем. Ці збіги бувають дуже часто", — сказав Богдан.

При цьому він зазначив, що не буде називати прізвища.

"Мені подобається, коли дехто буде бігати по стелі, обурюватися: "Що він сказав?" А всі будуть говорити: "Так він же тебе не називав, чого ти нервуєш?" — повідомив ексглава ОПУ.

Богдан додав, що зустрічі часто проходять в "Санаханті".

"Деякі телеграм-канали, яким я вірю, говорили, що як мінімум 4 рази це (зустрічі чиновників ОПУ і Порошенко - прим. Ред.)", — зазначив він.







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